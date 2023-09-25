Понедельник, 25 Сентября 2023 13:44

АрмИнфо. Председатель Национального Собрания РА Ален Симонян 25 сентября принял сенатора США Гери Питерса. Об этом говорится в сообщении пресс- службы армянского парламента.

Приветствуя двухпартийный проект законодательного акта "Поддержка армян против азербайджанской агрессии", внесенный в Сенат 21 сентября Робертом Менендесом, председателем комитета Сената США по международным отношениям Гери Питерсом и рядом других сенаторов, спикер выразив надежду, что он будет принят.

Касаясь состоявшегося 21 сентября в Нью-Йорке заседания Совета Безопасности ООН, Симонян поблагодарил США за поддержку, подчеркнув, что в сложившейся ситуации остро стоит необходимость эффективных и четких шагов со стороны международных партнеров, в том числе, и введение санкций против Азербайджана.

На встрече обсуждались детали и последствия очередного крупномасштабного нападения, развязанного Азербайджаном 19 сентября.

Сенатор представил информацию по результатам своего посещения Вайоц Дзорской и Сюникской областей. Он осудил гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе, выразив поддержку армянскому народу. Гери Питерс подтвердил поддержку Соединенными Штатами территориальной целостности Армении.