Понедельник, 25 Сентября 2023 13:44

АрмИнфо.Все те, кто пожелает переехать из Арцаха в Армению, будут обеспечены всем необходимым. Об этом 25 сентября журналистам заявил председатель Комитета государственных доходов РА Рустам Бадасян.

По его словам, этот процесс уже начался. Глава КГД отметил, что полномочные структуры Армении уже выступили с соответствующими заявлениями, касающихся событий в Нагорном Карабахе.

Отвечая на вопрос о том, как он сам чувствует себя в нынешней ситуации и разделяет ли он ответственность команды власти за происходящее, Бадасян ответил: <Вы знаете человека, который в этой обстановке чувствует себя хорошо или средне? Если вы следите за заявлениями уполномоченных членов правительства, то все увидите", - отметил Бадасян.

Отметим, что уже несколько дней армянская оппозиция, недовольная пассивным поведением властей Армении в отношении Арцаха вышла на улицы с требованиями об отставке премьер-министра РА Никола Пашиняна.

Согласно сообщению пресс- службы Полиции РА, количество граждан, задержанных на акциях неповиновения в Ереване, увеличилось до 168.

Все задержанные доставлены в полицию по признакам статьи 182 (невыполнение законного требования представителя власти) УК.