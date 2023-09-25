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АрмИнфо.Все те, кто пожелает переехать из Арцаха в Армению, будут обеспечены всем необходимым. Об этом 25 сентября журналистам заявил председатель Комитета государственных доходов РА Рустам Бадасян.
По его словам, этот процесс уже начался. Глава КГД отметил, что полномочные структуры Армении уже выступили с соответствующими заявлениями, касающихся событий в Нагорном Карабахе.
Отвечая на вопрос о том, как он сам чувствует себя в нынешней ситуации и разделяет ли он ответственность команды власти за происходящее, Бадасян ответил: <Вы знаете человека, который в этой обстановке чувствует себя хорошо или средне? Если вы следите за заявлениями уполномоченных членов правительства, то все увидите", - отметил Бадасян.
Отметим, что уже несколько дней армянская оппозиция, недовольная пассивным поведением властей Армении в отношении Арцаха вышла на улицы с требованиями об отставке премьер-министра РА Никола Пашиняна.
Согласно сообщению пресс- службы Полиции РА, количество граждан, задержанных на акциях неповиновения в Ереване, увеличилось до 168.
Все задержанные доставлены в полицию по признакам статьи 182 (невыполнение законного требования представителя власти) УК.
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|Все те, кто пожелает переехать из Арцаха в Армению, будут обеспечены всем необходимым - глава КГД
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|Немецко-армянская ассоциация юристов намерена отслеживать в сети случаи разжигания ненависти в отношении армян по национальному признаку
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|В Армению из Нагорного Карабаха уже прибыли 2906 вынужденных переселенцев
|Президент Франции обвинил Россию в пособничестве Азербайджану по вопросу Арцаха
|Человек, отказавшийся от собственной свободы ради спасения своей жизни, более чем готов продать свободу и достоинство других - политолог
|Депутат: начальник полиции и министр внутренних дел Армении запретили мирные собрания в стране
|В Ереване возобновились акции протеста с требованиями об отставке премьер-министра РА
|Мирзоян в ООН: Политика этнической чистки в отношении Нагорного Карабаха - это лишь часть более широкой картины
|Армения и Индия обсудили тяжелую ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта
|Глава МИД Армении на встрече с генсеком ООН подчеркнул императив предотвращения этнической чистки и массовых преступлений в отношении народа Арцаха
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|Пашинян заявил, что возглавил «движение в защиту независимости» РА
|События в Нагорном Карабахе создают серьезные вопросы о целях и мотивах присутствия российских миротворцев - Пашинян
|Ратификация Римского статута - суверенное право Армении: Пашинян
|В Армении пытаются подорвать влияние России - Лавров
|Состоялся телефонный разговор премьер-министра РА Никола Пашиняна с госсекретарем США Энтони Блинкеном
|Глава МИД Армении на встрече с коллегами из Франции и Нидерландов указал на важность недопущения геноцида народа Арцаха
|Госсекретарь США призвал главу МИД Турции поддержать усилия по прекращению боевых действий в Арцахе
|Левон Кочарян заключен под стражу по обвинению в избиении сотрудников спецназа в ходе акций протеста
|Гарибашвили: Грузия готова работать с Азербайджаном и Арменией во имя мира на Южном Кавказе
|Фрэнк Паллоне-младший представил двухпартийный законопроект о поддержке армян против азербайджанской агрессии 2023 года
|СНБ Армении: С первой декады сентября в армянском сегменте Интернета зафиксирован рост кибератак
|Замглавы МИД РА: Умышленное уничтожение Азербайджаном объектов армянского культурного наследия в Арцахе является вызовом для всего человечества
|Спецсоветник генсека ООН по предотвращению геноцида выразила тревогу по поводу недавней военной эскалации в Арцахе, инициированной Азербайджаном
|У Армении новый посол в Индии
|Институт Лемкина призвал никогда не забывать о соучастии международного сообщества в геноциде в Арцахе
|СМИ: Гутерриш приветствовал предложение Раиси об участии вооруженных сил ИРИ в миротворческих операциях по всему миру
|Чемпион Армении по тхэквондо получил тяжелые травмы в результате применения полицией светошумовых гранат на акции протеста перед правительством РА
|Варданян: Международные лидеры применяют двойные стандарты и принимают диктаторскую страну, игнорируя судьбу 30 000 детей
|Полицейские продолжают применять грубую несоразмерную силу в отношении мирных демонстрантов, требующих отставки Пашиняна
|Инфоштаб Арцаха опровергает сообщения о вхождении вражеских сил в Степанакерт
|Замглавы МИД Армении призвал представителя ООН предотвратить этнические чистки в Арцахе
|Глава МИД Армении обсудил с президентом МККК и генсеком СЕ тяжелую гумситуацию в Арцахе
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|Глава МИД России и президент МККК обсудили ситуацию вокруг Арцаха
|Лавров провел встречу с Байрамовым
|Никол Пашинян провел телефонный разговор с Олафом Шольцем
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