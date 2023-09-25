Понедельник, 25 Сентября 2023 13:03

АрмИнфо.Мы принимаем, что ЕС, США и все другие международные игроки не смогли обеспечить права и гарантии безопасности армян Нагорного Карабаха. Об этом в своем микроблоге в Твиттер написал Посол по особым поручениям Армении Эдмон Марукян.

В этой связи он подчеркнул, что, несмотря на то, что международные акторы неоднократно заявляли о своих посреднических усилиях, о международных механизмах, гарантирующих права и безопасность армян Нагорного Карабаха, сегодня тысячи граждан эвакуируются в Армению.

Вместе с тем Марукян указал, что российская миротворческая миссия не обеспечила мирное существование армян Нагорного Карабаха в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года.

Посол отметил, что в результате азербайджанской агрессии, развязанной 19 сентября против мирного населения, есть сотни убитых и раненых, тысячи мирных жителей лишились своих домов, сел и общин.

Марукян напомнил, что до начала военной агрессии на протяжении 9 месяцев арцахцы голодали из-за азербайджанской блокады. <А после 6 дней, проведенных без еды и воды в укрытиях, они не имеют возможности вернуться в свои дома, а должны покинуть землю своих предков>, - подчеркнул он.