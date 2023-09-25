Понедельник, 25 Сентября 2023 12:40

АрмИнфо. США издалека показывают Армении конфеты, вернее, бумагу-конфетти. Председатель комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес вместе с группой конгрессменов- демократов и республиканцев представил законопроект <О защите армян от азербайджанской агрессии>. Об этом на своей странице в Facebook написал доктор политических наук, директор Института энергетической безопасности Ваге Давтян.

Ссылаясь на законопроект, эксперт отметил, что Армении планируется выделить 10 миллионов долларов на гуманитарные цели, 30 миллионов долларов на военное сотрудничество (совместные учения) и 50 миллионов долларов (2024-2028 годы) на цели научно-технического развития.

<А теперь самое интересное. Законопроект предусматривает в 2024-2026 годах ежегодно предоставлять Армении 650 миллионов долларов на цели развития энергетического сектора. Напомню, что уже в 2019 г. миссией USAID разработана и представлена правительству РА программа развития энергетики до 2036 года. С помощью этой же организации была проведена либерализация рынка электроэнергии Армении, которая представляла собой программу, которая является весьма устаревшей и содержит серьезные риски для нашей энергетической безопасности. В частности, в законопроекте говорится о программах синхронизации армяно-грузинских энергосистем, и ни слова о строительстве новых мощностей, стимулировании экспорта из Армении. Но, возможно, сейчас важно не это. Фактически США показывают, какую цену они готовы заплатить за смену геополитического вектора Армении, выход из ОДКБ и ЕАЭС и превращение ее в антироссийскую и антииранскую платформу>, - отметил эксперт.

Он добавил, что предлагаемая помощь станет ценой для открытия Сюникского коридора, учитывая, насколько важным может быть так называемый <Зангезурский коридор> для диверсификации энерготранспорта Европа-Кавказ-Азия. <И еще одна техническая деталь. В законопроекте четко не определено, на каких условиях будут предоставлены указанные средства. Я не исключаю, что "помощь" будет реализована в форме кредитных программ, как это было сделано в случае с Грузией, или как это делается сегодня в случае с Украиной, которая стоит за спиной Запада>, - подчеркнул Давтян.