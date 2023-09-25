Понедельник, 25 Сентября 2023 12:39

АрмИнфо. Кто может поверить, что азербайджанцы позволят армянам мирно жить на своей земле? Таким вопросом в своем микроблоге в Твиттер задалась председатель группы дружбы Франция-Армения в Национальном собрании Франции Анн-Лоранс Петель, поделившись видео, где азербайджанские военные разграбляют дом арцахцев.

"Ненависть к армянам у азербайджанцев является наследственной и интуитивной.

Международное сообщество должно понять, что действия - это вопрос жизни и смерти для армян", - написала французский депутат. Она призвала президента Франции, канцлера Германии, президента США, главу европейской дипломатии, главу МИД Канады и других высокопоставленных чиновников к действиям.

Отметим, что 19 сентября Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, сообщается о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей, более 10 000 были эвакуированы.

20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Тысячи мирных жителей Арцаха сейчас находятся в пункте дислокации российского миротворческого контингента в Иванян. Поступают сообщения, что Азербайджан не позволяет их эвакуировать в Армению. Кроме того, 20 сентября поздно вечером стало известно, что Азербайджан целенаправленно расстрелял машину российского миротворческого контингента, погибли 5 человек, в том числе и замкомандующего РМК. Сегодня поступают сообщения о расстреле 20 сентября еще одной машине РМК, гибели одного военнослужащего и ранении второго.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей Баку и Степанакерта. Азербайджан потребовал разоружения Армии обороны Арцаха, сдачи плен всех военнослужащих и упразднение всех государственных структур.

22 сентября начался процесс упразднения Армии обороны Арцаха. Более того, стало известно, что РМК доставили порядка 50 тонн гумпомощи для арцахцев, многие из которых третий день спят под открытым небом, так как стали бездомными в результате очередной вражеской агрессии. Международное сообщество сквозь пальцы смотрит на бесчинства Азербайджана в Арцахе. Поступают сообщения, что вражеская сторона истребила население захваченных 19-20 сентября сел.

По состоянию на 6 утра уже 2906 насильственно перемещенных арцахцев прибыли в Армению. Накануне вечером также стало известно, что Арцах подключили к энергосистеме Азербайджана. В Ереване и областях не стихают акции протеста с требованием отставки премьера РА