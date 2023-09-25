Понедельник, 25 Сентября 2023 12:38

АрмИнфо. Оппозиции с ее агрессией на улицах городов Армении ничего не удастся добиться. Об этом в интервью Общественном телевидению Армении заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян.

Он отметил, что в митингах и шествиях оппозиции принимают участие не более 5 тысяч человек. Спикер призвал их не превращаться в участников процессов, начатых со стороны третьих сил, которые не имеют ничего общего с национальными интересами Республики Армения. <Их единственным требованием является смена власти, для достижения которой представлена даже <дорожная карта>, в которой - отказ от Пражских договоренностей, восстановление отношений с Россией и усиление вооруженных сил. Удивительно, продолжил спикер, что о модернизации ВС говорят те, кто ее обворовывал, возводя себе особняки и гостиницы.

Говоря о применении полицией в отношении демонстрантов грубой силы, Симонян заявил, что <хорошо делают>. <Мы самая демократическая власть за все время постсоветской Армении. Наши избиратели дали нам мандат на применение стального мандата. <Да, они имеют право говорить и высказывать свою точку зрения, но порой делают это самым наглым образом. В то же время, власти весьма лояльно относятся к ним, никто не закрывает телеканалов и газет, как это бывало в прошлом>, - заявил спикер.

Что касается Пражских договоренностей и отношений с Россией, то, как заметил Симонян, в последнее время в Москве, да и среди некоторой части армянского общества наблюдаются спекуляции по этим вопросам. Спикер заметил, что наивно полагать, что развития событий в Арцахе и в Армении связаны с той или иной властью. Это все процессы, которые сегодня происходят в мире, и независимо от того, кто был бы во власти, войны 2020 года и в последующий период избежать не удалось бы, особенно в контексте событий в Украине. К примеру, в результате вовлечения в украинский кризис такой огромной стране, как Россия, появилась проблема отсутствия железных, автомобильных морских путей коммуникации. Такой дорогой, как считает Симонян, могут стать железные и автомобильные дороги в сторону Турции. В случае с Грузией сделать это очень сложно. <По этой причине, неважно, кто находится во власти, поскольку мы имеем дело с проблемами интересов>, - сказал спикер НС.

Симонян напомнил, что Армения была единственной страной, согласившейся с предложением России о направлении воинского контингента в Сирию. В дальнейшем все свои шаги Ереван согласовывал с Москвой. Спикер напомнил о боевых действиях в Хцаберде, Техе, Сев Личе, других населенных пунктах Армении и Арцаха, которые происходили после трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и до Пражских договоренностей. <До Праги были события в Хознаваре, других местах, а что делали в этот период российские власти? Абсолютно ничего. То же самое касается и боевых действий недалеко от Джермука, который уже подпадает под зону ответственности ОДКБ. Почему теперь эту тему пытаются <скинуть нам в карман>? Этот же нарратив пытаются использовать с задействованием телевидения и СМИ РФ, в которых ситуация представляется именно в контексте Пражских договоренностей.

Симонян заметил, что на фоне процессов, происходящих до Пражских договоренностей, Ереван должен был побеспокоится о своей территориальной целостности. Напомнив о словах президента РФ о признании Москвой территориальной целостности Азербайджана, спикер заметил, что и Ереван сделал то же самое. <9 месяцев Лачинский коридор шириной в 5 км, который должен был находиться в зоне ответственности российских миротворцев, закрыт. <Что там сейчас делают российские миротворцы? Сопровождают военных Азербайджана вглубь Арцаха?>, - задавал вопросы Симонян, указав на беспочвенность обвинений с российской стороны. <Во всем этом обвиняют нас, и это после того, как три года, неся потери в человеческой силе и потери части территории, мы, тем не менее пытаемся защитить нашу страну. В этом наша вина? Что они нашли такого в Пражских договоренностях, что неприемлемо для российской стороны. Москва признала и территориальную целостность Армении, но это не помешало азербайджанским войскам войти в пригород Джермука. Все эти разговоры - только повод. В течение трех лет мы выполняли все положения трехстороннего заявления, а каков результат?

Очевидно, что нынешний механизм не действует. В России события комментируют так, как это им выгодно. Хотелось бы напомнить, что спустя день или два после начала военных действий в Украине, РФ подписала договор о стратегическом сотрудничестве с Азербайджаном. При этом, азербайджанцы позволяют себе все, в том числе, убийства россиян и отправку БПЛА и другой помощи в Украину. В тот самый момент, когда ВС Азербайджана по 15 направлениям обстреливали территорию Арцаха в зоне ответственности российских миротворцев, с большим количеством человеческих жертв, МИД России призвал Армению и Азербайджан сохранять сдержанность. Вы представляете себе, что это означает? Армению пытаются превратить в участника военных действий, и, тем самым, перенести военные действия на территорию Армении. <К кому они обращаются, о чем вообще идет речь?> - констатировал глава армянского парламента.

Что касается ситуации на армяно- азербайджанской границе, то, как заметил Симонян, напряженность там начинает спадать. <Есть надежда на продолжение этого процесса. Во многом, этому способствовала деятельность наблюдательной миссии Европейского Союза>, - подчеркнул председатель НС РА. -0-

.Для властей Армении решения, принимаемые властями Арцаха, носят информационный характер. Об этом в интервью Общественному телевидению РА заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян.

Ссылаясь на оперативные данные, он отметил, что по положению на текущий момент ситуация в Арцахе спокойная, в некоторых регионах Арцха возобновились поставки электроэнергии. Власти Армении поддерживают связь с своими арцахскими коллегами, но эти контакты носят для властей Армении информационный характер, и какого-либо участия в происходящих в Нагорном Карабахе событиях Ереван участия не принимает, даже на уровне советов.

Симонян заметил, что власти Армении никак не прокомментировали и не высказали каких-либо выражений по поводу отставки бывшего президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна и избрания нового руководства республики. <Может сложиться впечатление, что это мы заставили пойти на этот шаг, но ничего подобного не было. >