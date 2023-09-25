Arminfo.info



 Понедельник, 25 Сентября 2023 12:38
Александр Аванесов

<Хорошо делают!> - спикер о грубой силе в отношении демонстрантов

<Хорошо делают!> - спикер о грубой силе в отношении демонстрантов

АрмИнфо.  Оппозиции с ее агрессией на улицах городов Армении ничего не удастся добиться. Об этом в интервью Общественном телевидению Армении заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян.

Он отметил, что в митингах и шествиях оппозиции принимают участие не более 5 тысяч человек. Спикер призвал их не превращаться в участников процессов, начатых со стороны третьих сил, которые не имеют  ничего общего с национальными интересами  Республики Армения. <Их единственным требованием является смена власти, для достижения которой представлена даже  <дорожная  карта>, в которой -  отказ от Пражских договоренностей, восстановление отношений с Россией и усиление вооруженных сил. Удивительно, продолжил спикер, что о модернизации ВС говорят те, кто ее обворовывал, возводя себе особняки и гостиницы.

Говоря о применении полицией в отношении демонстрантов грубой силы, Симонян заявил, что  <хорошо делают>. <Мы самая демократическая власть за все время постсоветской Армении. Наши избиратели дали нам мандат на применение стального мандата.  <Да, они имеют право говорить и высказывать свою точку зрения, но порой делают это самым наглым образом. В то же время, власти весьма лояльно относятся к ним, никто не закрывает телеканалов и газет, как это бывало в прошлом>, - заявил спикер.

Что касается Пражских договоренностей и отношений с Россией, то, как заметил Симонян, в последнее время в Москве, да и среди некоторой части армянского общества наблюдаются спекуляции по этим вопросам. Спикер заметил, что наивно полагать, что развития событий в Арцахе и в Армении связаны с той или иной властью. Это все процессы, которые сегодня происходят в мире, и независимо от того, кто был бы во власти, войны 2020 года и в последующий период избежать не удалось бы, особенно в контексте событий в Украине. К примеру, в результате вовлечения в украинский кризис  такой огромной стране, как Россия, появилась проблема отсутствия железных, автомобильных морских путей коммуникации. Такой дорогой, как считает Симонян, могут стать железные и автомобильные дороги в сторону Турции. В случае с Грузией сделать это очень сложно. <По этой причине, неважно, кто находится во власти, поскольку мы имеем дело с проблемами интересов>, - сказал спикер  НС.

Симонян напомнил, что Армения была единственной страной, согласившейся с предложением России о направлении воинского контингента в Сирию. В дальнейшем все свои шаги Ереван согласовывал с Москвой. Спикер напомнил о  боевых действиях в Хцаберде, Техе,  Сев Личе, других населенных пунктах Армении и Арцаха, которые происходили после трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и до Пражских договоренностей. <До  Праги были события в Хознаваре, других местах, а что делали в этот период  российские власти?  Абсолютно ничего. То же самое касается и боевых действий недалеко от Джермука, который уже подпадает под зону ответственности  ОДКБ.  Почему теперь эту тему пытаются <скинуть нам в карман>? Этот же нарратив пытаются использовать с задействованием телевидения и СМИ РФ, в которых ситуация представляется именно в контексте Пражских договоренностей.

Симонян заметил, что на фоне процессов, происходящих до Пражских договоренностей, Ереван должен был побеспокоится о своей территориальной целостности.  Напомнив о словах президента РФ о признании Москвой территориальной целостности Азербайджана, спикер заметил, что и Ереван сделал то же самое.  <9 месяцев Лачинский коридор шириной в 5 км,  который должен был находиться в зоне ответственности российских миротворцев, закрыт. <Что там сейчас делают российские миротворцы? Сопровождают военных Азербайджана вглубь Арцаха?>, - задавал вопросы Симонян, указав на беспочвенность обвинений с российской стороны. <Во всем этом обвиняют нас, и это после того, как три года, неся потери в человеческой силе и потери части территории, мы, тем не менее  пытаемся защитить нашу страну. В этом наша вина? Что они нашли такого в Пражских договоренностях, что неприемлемо для российской стороны.  Москва признала и территориальную целостность Армении, но это не помешало азербайджанским войскам войти в пригород Джермука. Все эти разговоры - только повод. В течение трех лет мы выполняли все положения трехстороннего заявления, а каков результат?

Очевидно, что нынешний механизм не действует. В России события комментируют так, как это им выгодно. Хотелось бы напомнить, что спустя день или два после начала военных действий в Украине, РФ подписала договор о стратегическом сотрудничестве с Азербайджаном. При этом, азербайджанцы позволяют себе все, в том числе, убийства россиян и отправку БПЛА и другой помощи в Украину. В тот самый момент, когда ВС Азербайджана по 15 направлениям обстреливали территорию Арцаха в зоне ответственности российских миротворцев, с большим количеством человеческих жертв, МИД России призвал Армению и Азербайджан сохранять сдержанность.  Вы представляете себе, что это означает?  Армению пытаются превратить в участника военных действий, и, тем самым, перенести военные действия на территорию Армении. <К кому они обращаются, о чем вообще идет речь?>  - констатировал глава армянского парламента.

Что касается ситуации на армяно- азербайджанской границе, то, как заметил Симонян,  напряженность там  начинает спадать.  <Есть надежда на продолжение этого процесса.  Во многом, этому способствовала деятельность наблюдательной миссии Европейского Союза>, - подчеркнул председатель НС РА. -0-

.Для властей Армении решения, принимаемые властями Арцаха, носят информационный характер.  Об этом в интервью Общественному телевидению РА заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян.

Ссылаясь на оперативные данные, он отметил, что по положению на текущий момент ситуация в Арцахе спокойная, в некоторых регионах Арцха возобновились поставки электроэнергии. Власти Армении поддерживают связь с своими арцахскими коллегами, но эти контакты носят для властей Армении информационный характер, и какого-либо участия в происходящих в Нагорном Карабахе событиях  Ереван участия не принимает, даже на уровне советов.

Симонян заметил, что власти Армении никак не прокомментировали и не высказали каких-либо выражений по поводу отставки бывшего президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна и избрания нового руководства республики. <Может сложиться впечатление, что это мы заставили пойти на этот шаг, но ничего подобного не было.  >

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
В Армении арестован командир роты, доведший солдата до самоубийстваВ Армении арестован командир роты, доведший солдата до самоубийства
СМИ: В городе Иванян начался второй раунд переговоров Баку-СтепанакертСМИ: В городе Иванян начался второй раунд переговоров Баку-Степанакерт
Саманта Пауэр и Юри Ким едут в АрмениюСаманта Пауэр и Юри Ким едут в Армению
Соединенные Штаты поддерживают армянский народ - американский сенаторСоединенные Штаты поддерживают армянский народ - американский сенатор
Все те, кто пожелает переехать из Арцаха в Армению, будут обеспечены всем необходимым - глава КГДВсе те, кто пожелает переехать из Арцаха в Армению, будут обеспечены всем необходимым - глава КГД
Состояние здоровья 4 из 23 раненых, доставленных из Нагорного Карабаха в Армению оценивается как крайне тяжелое - Минздрав РАСостояние здоровья 4 из 23 раненых, доставленных из Нагорного Карабаха в Армению оценивается как крайне тяжелое - Минздрав РА
Эдмон Марукян: Мы принимаем, что международные игроки, а также российские миротворцы не смогли обеспечить права и гарантии безопасности армян Нагорного КарабахаЭдмон Марукян: Мы принимаем, что международные игроки, а также российские миротворцы не смогли обеспечить права и гарантии безопасности армян Нагорного Карабаха
Исход армян из осажденного Арцаха продолжаетсяИсход армян из осажденного Арцаха продолжается
Мурад Исмаил о событиях в Арцахе: И снова человечество решает встать на сторону бесчеловечностиМурад Исмаил о событиях в Арцахе: И снова человечество решает встать на сторону бесчеловечности
США издалека показывают Армении конфеты, вернее, бумагу-конфетти - экспертСША издалека показывают Армении конфеты, вернее, бумагу-конфетти - эксперт
Французский депутат: Кто может поверить, что азербайджанцы позволят армянам мирно жить на своей земле?Французский депутат: Кто может поверить, что азербайджанцы позволят армянам мирно жить на своей земле?
<Хорошо делают!> - спикер о грубой силе в отношении демонстрантов<Хорошо делают!> - спикер о грубой силе в отношении демонстрантов
Французский журналист: Азербайджан начинает облаву на армянских мужчинФранцузский журналист: Азербайджан начинает облаву на армянских мужчин
Инфоцентр Арцаха: Для всех желающих переехать из Арцаха в Армению будет бесплатно предоставлено топливоИнфоцентр Арцаха: Для всех желающих переехать из Арцаха в Армению будет бесплатно предоставлено топливо
Рабочая группа фонда Рабочая группа фонда "Татоян" выехала в Горис для сбора фактов о процессе вывоза из Нагорного Карабаха насильственно перемещенных арцахцев
Вечная война и нынешняя ситуация никому невыгодна - спикер НС РАВечная война и нынешняя ситуация никому невыгодна - спикер НС РА
Немецко-армянская ассоциация юристов намерена отслеживать в сети случаи разжигания ненависти в отношении армян по национальному признакуНемецко-армянская ассоциация юристов намерена отслеживать в сети случаи разжигания ненависти в отношении армян по национальному признаку
По состоянию на 10:00 число задержанных в Ереване достигло 142По состоянию на 10:00 число задержанных в Ереване достигло 142
Минтруда и соцвопросов запустило платформу учета потребностей переселенцев из АрцахаМинтруда и соцвопросов запустило платформу учета потребностей переселенцев из Арцаха
Российский депутат: Удары по расположению российской базы в Нагорном Карабахе и потеря шестерых военных России не случайностьРоссийский депутат: Удары по расположению российской базы в Нагорном Карабахе и потеря шестерых военных России не случайность
Военные противника убили 8-летнего Нвера, которого через соцсести искали родные после агрессии ВС АР в отношении Арцаха 19 сентябряВоенные противника убили 8-летнего Нвера, которого через соцсести искали родные после агрессии ВС АР в отношении Арцаха 19 сентября
В МО РА вновь опровергли утверждения вражеской стороныВ МО РА вновь опровергли утверждения вражеской стороны
Сын второго президента РА арестован на месяц, а сестра погибшего в 44-дневной войне заключена под стражу на два месяцаСын второго президента РА арестован на месяц, а сестра погибшего в 44-дневной войне заключена под стражу на два месяца
В Армению из Нагорного Карабаха уже прибыли 2906 вынужденных переселенцевВ Армению из Нагорного Карабаха уже прибыли 2906 вынужденных переселенцев
Президент Франции обвинил Россию в пособничестве Азербайджану по вопросу АрцахаПрезидент Франции обвинил Россию в пособничестве Азербайджану по вопросу Арцаха
Человек, отказавшийся от собственной свободы ради спасения своей жизни, более чем готов продать свободу и достоинство других - политологЧеловек, отказавшийся от собственной свободы ради спасения своей жизни, более чем готов продать свободу и достоинство других - политолог
Депутат: начальник полиции и министр внутренних дел Армении запретили мирные собрания в странеДепутат: начальник полиции и министр внутренних дел Армении запретили мирные собрания в стране
В Ереване возобновились акции протеста с требованиями об отставке премьер-министра РАВ Ереване возобновились акции протеста с требованиями об отставке премьер-министра РА
Мирзоян в ООН: Политика этнической чистки в отношении Нагорного Карабаха - это лишь часть более широкой картиныМирзоян в ООН: Политика этнической чистки в отношении Нагорного Карабаха - это лишь часть более широкой картины
Армения и Индия обсудили тяжелую ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликтаАрмения и Индия обсудили тяжелую ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта
Глава МИД Армении на встрече с генсеком ООН подчеркнул императив предотвращения этнической чистки и массовых преступлений в отношении народа АрцахаГлава МИД Армении на встрече с генсеком ООН подчеркнул императив предотвращения этнической чистки и массовых преступлений в отношении народа Арцаха
В Армению будут переведены семьи, оставшиеся без крова и изъявившие желание покинуть Нагорный КарабахВ Армению будут переведены семьи, оставшиеся без крова и изъявившие желание покинуть Нагорный Карабах
Давид Ишханян: Премьер Армении был в курсе всех процессов и разработок вокруг Арцаха с первых минут переговоров с АзербайджаномДавид Ишханян: Премьер Армении был в курсе всех процессов и разработок вокруг Арцаха с первых минут переговоров с Азербайджаном
Пашинян заявил, что возглавил «движение в защиту независимости» РАПашинян заявил, что возглавил «движение в защиту независимости» РА
События в Нагорном Карабахе создают серьезные вопросы о целях и мотивах присутствия российских миротворцев - ПашинянСобытия в Нагорном Карабахе создают серьезные вопросы о целях и мотивах присутствия российских миротворцев - Пашинян
Ратификация Римского статута - суверенное право Армении: ПашинянРатификация Римского статута - суверенное право Армении: Пашинян
В Армении пытаются подорвать влияние России - ЛавровВ Армении пытаются подорвать влияние России - Лавров
Состоялся телефонный разговор премьер-министра РА Никола Пашиняна с госсекретарем США Энтони Блинкеном Состоялся телефонный разговор премьер-министра РА Никола Пашиняна с госсекретарем США Энтони Блинкеном
Глава МИД Армении на встрече с коллегами из Франции и Нидерландов указал на важность недопущения геноцида народа АрцахаГлава МИД Армении на встрече с коллегами из Франции и Нидерландов указал на важность недопущения геноцида народа Арцаха
Госсекретарь США призвал главу МИД Турции поддержать усилия по прекращению боевых действий в АрцахеГоссекретарь США призвал главу МИД Турции поддержать усилия по прекращению боевых действий в Арцахе
Левон Кочарян заключен под стражу по обвинению в избиении сотрудников спецназа в ходе акций протестаЛевон Кочарян заключен под стражу по обвинению в избиении сотрудников спецназа в ходе акций протеста
Гарибашвили: Грузия готова работать с Азербайджаном и Арменией во имя мира на Южном КавказеГарибашвили: Грузия готова работать с Азербайджаном и Арменией во имя мира на Южном Кавказе
Фрэнк Паллоне-младший представил двухпартийный законопроект о поддержке армян против азербайджанской агрессии 2023 годаФрэнк Паллоне-младший представил двухпартийный законопроект о поддержке армян против азербайджанской агрессии 2023 года
СНБ Армении: С первой декады сентября в армянском сегменте Интернета зафиксирован рост кибератакСНБ Армении: С первой декады сентября в армянском сегменте Интернета зафиксирован рост кибератак
Замглавы МИД РА: Умышленное уничтожение Азербайджаном объектов армянского культурного наследия в Арцахе является вызовом для всего человечестваЗамглавы МИД РА: Умышленное уничтожение Азербайджаном объектов армянского культурного наследия в Арцахе является вызовом для всего человечества
Спецсоветник генсека ООН по предотвращению геноцида выразила тревогу по поводу недавней военной эскалации в Арцахе, инициированной АзербайджаномСпецсоветник генсека ООН по предотвращению геноцида выразила тревогу по поводу недавней военной эскалации в Арцахе, инициированной Азербайджаном
У Армении новый посол в ИндииУ Армении новый посол в Индии
Институт Лемкина призвал никогда не забывать о соучастии международного сообщества в геноциде в АрцахеИнститут Лемкина призвал никогда не забывать о соучастии международного сообщества в геноциде в Арцахе
СМИ: Гутерриш приветствовал предложение Раиси об участии вооруженных сил ИРИ в миротворческих операциях по всему мируСМИ: Гутерриш приветствовал предложение Раиси об участии вооруженных сил ИРИ в миротворческих операциях по всему миру
Чемпион Армении по тхэквондо получил тяжелые травмы в результате применения полицией светошумовых гранат на акции протеста перед правительством РАЧемпион Армении по тхэквондо получил тяжелые травмы в результате применения полицией светошумовых гранат на акции протеста перед правительством РА
Варданян: Международные лидеры применяют двойные стандарты и принимают диктаторскую страну, игнорируя судьбу 30 000 детейВарданян: Международные лидеры применяют двойные стандарты и принимают диктаторскую страну, игнорируя судьбу 30 000 детей
Полицейские продолжают применять грубую несоразмерную силу в отношении мирных демонстрантов, требующих отставки ПашинянаПолицейские продолжают применять грубую несоразмерную силу в отношении мирных демонстрантов, требующих отставки Пашиняна
Инфоштаб Арцаха опровергает сообщения о вхождении вражеских сил в СтепанакертИнфоштаб Арцаха опровергает сообщения о вхождении вражеских сил в Степанакерт
Замглавы МИД Армении призвал представителя ООН предотвратить этнические чистки в АрцахеЗамглавы МИД Армении призвал представителя ООН предотвратить этнические чистки в Арцахе
Глава МИД Армении обсудил с президентом МККК и генсеком СЕ тяжелую гумситуацию в АрцахеГлава МИД Армении обсудил с президентом МККК и генсеком СЕ тяжелую гумситуацию в Арцахе
Азербайджан нарастит поставки газа в ЕвросоюзАзербайджан нарастит поставки газа в Евросоюз
Глава МИД России и президент МККК обсудили ситуацию вокруг АрцахаГлава МИД России и президент МККК обсудили ситуацию вокруг Арцаха
Лавров провел встречу с БайрамовымЛавров провел встречу с Байрамовым
Никол Пашинян провел телефонный разговор с Олафом ШольцемНикол Пашинян провел телефонный разговор с Олафом Шольцем
Ситуация вокруг Арцаха была на повестке переговоров глав МИД России и ИранаСитуация вокруг Арцаха была на повестке переговоров глав МИД России и Ирана
Читать больше



Эксперты
У Союза армян Украины две Родины - Давид МкртчянУ Союза армян Украины две Родины - Давид Мкртчян
Евродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕСЕвродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕС
Эксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeмЭксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeм
Шушаник Асатрян: Шушаник Асатрян: "То, что я не могу сказать словами - превращаю в кадр, то что выходит за пределы визуального - становится литературой"
Эксперт: московская платформа встреч лидеров Армении и Азербайджана себя исчерпалаЭксперт: московская платформа встреч лидеров Армении и Азербайджана себя исчерпала
Читать больше
Комментируемые
Эксперт: главное оружие россиян в Армении - Пашинян, все остальные - просто игрушкиЭксперт: главное оружие россиян в Армении - Пашинян, все остальные - просто игрушки
Пашинян- предатель и преступник? Hо!: Зампред РПА обвинил российские медиа- персонажи в ангажированностиПашинян- предатель и преступник? Hо!: Зампред РПА обвинил российские медиа- персонажи в ангажированности
Эксперт: в регионе Нагорного Карабаха возникла новая реальностьЭксперт: в регионе Нагорного Карабаха возникла новая реальность
Возбуждено уголовное дела в связи с потасовкой между депутатами правящей партии и родственниками погибших солдат в <Ераблуре>Возбуждено уголовное дела в связи с потасовкой между депутатами правящей партии и родственниками погибших солдат в <Ераблуре>
Армяне Лос-Анджелеса требуют отставки Никола ПашинянаАрмяне Лос-Анджелеса требуют отставки Никола Пашиняна
Константин Затулин: Азербайджан стреляет по армянам, а попадает в МосквуКонстантин Затулин: Азербайджан стреляет по армянам, а попадает в Москву
Слушания по ситуации в Нагорном Карабахе состоятся 14 сентябряСлушания по ситуации в Нагорном Карабахе состоятся 14 сентября
Завтра в Арцахе выберут нового президента: И.о. главы государства призвал арцахцев к трезвостиЗавтра в Арцахе выберут нового президента: И.о. главы государства призвал арцахцев к трезвости
СК: в Сюникской области задержаны семеро граждан, в том числе блогер Мика Бадалян и обозреватель радио Sputnik Армения Ашот ГеворкянСК: в Сюникской области задержаны семеро граждан, в том числе блогер Мика Бадалян и обозреватель радио Sputnik Армения Ашот Геворкян
Бывший прокурор МУС: администрация Байдена может стать ответственной за геноцид в АрцахеБывший прокурор МУС: администрация Байдена может стать ответственной за геноцид в Арцахе
Ирина Хакамада проведет в Армении мастер-класс на тему Ирина Хакамада проведет в Армении мастер-класс на тему "Эмоциональный капитал. Как превратить эмоции в доход"
Может, пришло время для общенациональной мобилизации? -  Давид АнанянМожет, пришло время для общенациональной мобилизации? -  Давид Ананян
Д. Песков: из  Армении Россия уходить не можетД. Песков: из  Армении Россия уходить не может
Риск возобновления боевых действий между Арменией и Азербайджаном значительно увеличился - экспертРиск возобновления боевых действий между Арменией и Азербайджаном значительно увеличился - эксперт
ЦИК Армении принял пять коробок с подписями гражданЦИК Армении принял пять коробок с подписями граждан