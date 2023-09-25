Понедельник, 25 Сентября 2023 11:58

АрмИнфо.Азербайджанцы начали арестовывать армян, обвиняя их в том, что они террористы и закладывают мины в Азербайджане. Начинается облава на мужчин. Так, заместитель директора авторитетного французского журнала Le Figaro, журналист Жан-Кристоф Бюиссон в своем микроблоге в Twitter отреагировал на сообщение вражеской стороны, о том, что они якобы нашли армянина, заложившего мину на дороге, в результате которой погибли четверо азербайджанских полицейских.

Отметим, что эти абсурдные обвинения стали формальным поводом для начало очередного акта агрессии в отношении Арцаха. Примечательно, также то, что инцидент произошел в 15 км от линии соприкосновения, что еще раз доказывает абсурдность вражеских обвинений.

Французский журналист также обратил внимание, на происходящие этнические чистки в Арцахе. "Сегодня утром в 6 часов утра около 3000 армян уже покинули оккупированный Азербайджаном Арцах и направились в Армению. Этнические чистки продолжаются спокойно", - добавил он.

Отметим, что 19 сентября Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, сообщается о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей, более 10 000 были эвакуированы.

20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Тысячи мирных жителей Арцаха сейчас находятся в пункте дислокации российского миротворческого контингента в Иванян. Поступают сообщения, что Азербайджан не позволяет их эвакуировать в Армению. Кроме того, 20 сентября поздно вечером стало известно, что Азербайджан целенаправленно расстрелял машину российского миротворческого контингента, погибли 5 человек, в том числе и замкомандующего РМК. Сегодня поступают сообщения о расстреле 20 сентября еще одной машине РМК, гибели одного военнослужащего и ранении второго.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей Баку и Степанакерта. Азербайджан потребовал разоружения Армии обороны Арцаха, сдачи плен всех военнослужащих и упразднение всех государственных структур.

22 сентября начался процесс упразднения Армии обороны Арцаха. Более того, стало известно, что РМК доставили порядка 50 тонн гумпомощи для арцахцев, многие из которых третий день спят под открытым небом, так как стали бездомными в результате очередной вражеской агрессии. Международное сообщество сквозь пальцы смотрит на бесчинства Азербайджана в Арцахе. Поступают сообщения, что вражеская сторона истребила население захваченных 19-20 сентября сел.

По состоянию на 6 утра уже 2906 насильственно перемещенных арцахцев прибыли в Армению. Накануне вечером также стало известно, что Арцах подключили к энергосистеме Азербайджана. В Ереване и областях не стихают акции протеста с требованием отставки премьера РА