Понедельник, 25 Сентября 2023 11:56

АрмИнфо.Все граждане, желающие покинуть Арцах, имеют такую возможность. В частности, согласно достигнутой договоренности, нет ограничений по срокам для переезда. Как сообщает Инфоцентр Арцаха, в первую очередь в Армению будут переселены граждане, которые были эвакуированы в результате военных действий, остались без крова и находятся в тяжелом положении, а потом и все желающие.

Власти Арцаха продолжат оставаться на местах и осуществлять государственное управление до тех пор, пока полностью не будет обеспечен процесс перевозки граждан, желающих переехать в Армению. В Инфоцентре сообщили, что из-за загруженности трассы Степанакерт-Горис в настоящее время невозможно организовать перевозку тяжело раненных, и находящихся в крайне тяжелом состоянии граждан, а также организовать импорт необходимых медицинских принадлежностей и гуманитарного груза. Параллельно с этим граждане с целью получения топлива создают большие пробки на прилегающих к бензозаправочным станциям территориях, парализуя движение и нормальную жизнедеятельность города.

Учитывая вышесказанное, Инфоцентр призывает граждан воздержаться от переезда во избежание несчастных случаев, и исключения препятствий для спасения жизни раненых.

<В сложившейся сложной ситуации мы призываем сотрудников системы государственного управления, сферы здравоохранения и силовых структур продолжать выполнять свой профессиональный долг во имя безопасности и здоровья наших соотечественников>, - отмечено в сообщении Инфоцентра.

В источнике говорится, что сегодня с 14:00 в Степанакерте всем желающим выехать из Арцаха в Армению будет бесплатно предоставлено топливо на нескольких бензозаправочных станциях.