Понедельник, 25 Сентября 2023 11:54

АрмИнфо. Рабочая группа фонда "Татоян" выехала в Горис для сбора фактов о процессе вывоза из Нагорного Карабаха насильственно перемещенных арцахцев.

"Сегодня рано утром наша рабочая группа выехала в Горис в связи с принудительным переселением армян Арцаха, с целью необходимых исследований и сбора фактов", - сообщили в Фонде.

Отметим, что по состоянию на 6 утра уже 2906 насильственно перемещенных, в результате вражеской агрессии, арцахцев прибыли в Армению. Всех их собирают в Горисе для регистрации, затем они будут размещены по всей Армении.