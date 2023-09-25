Понедельник, 25 Сентября 2023 11:35

АрмИнфо. Немецко-армянская ассоциация юристов (Deutsch-Armenische Juristenvereinigung e.V.) намерена отслеживать в сети случаи разжигания ненависти в отношении армян по национальному признаку. Об этом говорится в официальном заявлении Ассоциации в соцсети Фейсбук.

Согласно источнику, граждане, которые стали жертвой разжигания ненависти в Tik-Tok, Instagram, Facebook могут связаться с Ассоциацией, отправив на электронный адрес [email protected] скриншот, ссылку или видеоматериалы, содержащие насилие.

В Ассоциации отметили, что подобная необходимость возникла ввиду того, что во время и после 44-дневной войны Азербайджана против Нагорного Карабаха в 2020 году, а также во время последней военной агрессии Азербайджана такие атаки на армян в Интернете увеличиваются как по частоте, так и по содержанию.