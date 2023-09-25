Понедельник, 25 Сентября 2023 10:50

АрмИнфо.По состоянию на 10:00 число задержанных на сегодняшних акциях неповиновения в Ереване достигло 142, сообщили в МВД РА.

Как сообщает <Национальный комитет> на своей странице в Facebook, среди задержанных граждан находится депутат фракции <Айастан>, член АРФД Тадевос Аветисян. <Правовой беспредел. В полицейский участок Эребуни был доставлен депутат фракции <Армения> Тадевос Аветисян>, - говорится в заявлении.

23 сентября Офис Омбудсмена сообщал, что по заданию ЗПЧ группы быстрого реагирования отправились в отделения полиции в рамках случаев задержания людей, проводящих акции протеста в разных частях города Еревана.

Напомним, что с утра 25 сентября в Ереване и в других населенных пунктах Армении возобновились акции протеста с требованиями об отставке премьер-министра РА Никола Пашиняна.-