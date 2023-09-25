Понедельник, 25 Сентября 2023 10:49

АрмИнфо. Министерство труда и социальных вопросов Армении с целью оказания помощи вынужденным переселенцам из Арцаха запустило платформу учета первичных потребностей (https://rapidneeds.socservice.am/hayti-dimum ), а также номер горячей линии - 114.

Согласно сообщению ведомства, на гуманитарной станции в Корнидзоре социальные работники также будут заполнять сведения о потребностях граждан, которые будут доступны ответственным органам, в частности областным администрациям, органам местного самоуправления, Единой социальной службе. Последние и будут удовлетворять потребности граждан (жилье, питание, одежда и другие необходимые предметы).

Платформа призвана вести учет потребностей переселенцев и удовлетворять их. <Чтобы оперативно реагировать на потребности, просим не перегружать платформу другими заявлениями>, - говорится в источнике.

Отметим, что по состоянию на 06:00 25 сентября из Арцаха в Армению прибыло 2 906 вынужденных переселенцев из-за азербайджанской агрессии.