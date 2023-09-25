Понедельник, 25 Сентября 2023 10:49

АрмИнфо. Удары по расположению российской базы в Нагорном Карабахе и потеря шестерых военных России не случайность. Подобного мнения придерживается первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин

Депутат считает, что Баку хочет заставить миротворцев не вмешиваться в ситуацию с Нагорным Карабахом. "Это все стратегия устрашения, чтобы наши миротворцы вели себя так, как хотелось бы Азербайджану, - потише. Сейчас стоит выбор: терпеть это или нет ", заявил Затулин в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Отметим, что 20 сентября вечером стало известно, что вражеские силы нанесли удар по автомобилю РМК, возвращавшегося с патрулирования в Нагорном Карабахе. Все находившиеся в машине миротворцы погибли. Согласно СМИ, погибли двое замкомандующего РМК, водитель и двое рядовых миротворцев. Среди погибших, заместитель командующего миротворческими силами по военно- политической работе, капитан 1 ранга Ковган Иван Васильевич. Штатная должность Ивана Ковгана - заместитель командующего подводными силами Северного флота по военно-политической работе (г. Гаджиево). У села Чанкатаг был также убит и полковник, военнослужащий Центрального военного округа Тагир-Мурод Караев. Полковник Тагир- Мурод Караев служил в войсках радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), 29 бригада ЦВО, был родом из Свердловской области.

Позже стало известно, что вражеские силы расстреляли еще один автомобиль, в результате чего один миротворец погиб, второй получил тяжелое ранение.

Президент АР позвонил российскому лидеру и извинился за инцидент, выразив готовность оказать материальную помощь семьям погибших.

Добавим, что это не первый раз, когда вражеская сторона якобы по ошибке, наносит удары по российским военным. 9 ноября 2020 года, ВС АР сбили российский вертолет на территории РА, оба летчика погибли. Вражеская сторона тогда тоже принесла лишь номинальные извинения. Виновные не были привлечены к ответственности.