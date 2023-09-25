Понедельник, 25 Сентября 2023 10:41

АрмИнфо. Вражеские военные убили 8-летнего Нвера, которого через соцсести искали родные после агрессии ВС АР в отношении Арцаха 19 сентября.

"Нверу было 8 лет. Брат Нвера, Микаэл тоже был убит. Микаэлу было 10 лет. Их жестоко убили в селе Сарнахпюр", - стало известно накануне вечером.

Офис Омбудсмена Арцаха 24 сентября сообщил, что до нападения Азербайджана 19 сентября в общине Сарнахпюр Аскеранского района проживало 76 жителей - 5 человек убиты, 15 ранены, 4 взяты в плен азербайджанской стороной.

"Имена погибших (мирные жители) из Сарнахпюра: Александр Алексанян, Гоар Григорян, Нвер Казарян (ребенок), Микаел Казарян (ребенок), Давид Алексанян (ребенок)", - сообщил Офис ЗПЧ Арцаха.

Также в СМИ появляется информация о том, что все три ребенка были зарезаны. В социальных сетях также появляются кадры жестокостей вражеских сил в отношении мирного населения Арцаха. Кадры заставляют стынуть кровь в венах.

Также стало известно, что 5 российских миротворцев были убиты после того, как стали свидетелями этих жестокостей ВС АР.