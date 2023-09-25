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АрмИнфо.В сообщении, распространенном 24 сентября министерством внутренних дел Азербайджана, а также в других официальных сообщениях Азербайджана, продолжает распространяться ложное утверждение о наличии подразделений ВС РА в Нагорном Карабахе. Об этом заявили в МО РА в ответ на сообщении вражеской стороны, что ВС РА покидают Арцах.
"Министерство обороны Республики Армения вновь заявляет, что подразделений ВС РА в Нагорном Карабахе нет", - отметили в армянском оборонном ведомстве.
Ранее, МВД вражеской стороны сообщило, что согласно достигнутой 20 сентября договоренности, выход разоруженных и демобилизованных военнослужащих из Арцаха через Бердзор и Карвачар-Варденис будет обеспечен автобусами и личным транспортом.
Отметим, что после вражеской агрессии в отношении Арцаха 19-20 сентября текущего года и падения НКР, начался исход его жителей, которых насильственно депортировали из своих домов ВС АР. Наутро 25 сентября чуть менее 3000 граждан Арцаха уже прибыли в Армению .
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|Состояние здоровья 4 из 23 раненых, доставленных из Нагорного Карабаха в Армению оценивается как крайне тяжелое - Минздрав РА
|Эдмон Марукян: Мы принимаем, что международные игроки, а также российские миротворцы не смогли обеспечить права и гарантии безопасности армян Нагорного Карабаха
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|В МО РА вновь опровергли утверждения вражеской стороны
|Сын второго президента РА арестован на месяц, а сестра погибшего в 44-дневной войне заключена под стражу на два месяца
|В Армению из Нагорного Карабаха уже прибыли 2906 вынужденных переселенцев
|Президент Франции обвинил Россию в пособничестве Азербайджану по вопросу Арцаха
|Человек, отказавшийся от собственной свободы ради спасения своей жизни, более чем готов продать свободу и достоинство других - политолог
|Депутат: начальник полиции и министр внутренних дел Армении запретили мирные собрания в стране
|В Ереване возобновились акции протеста с требованиями об отставке премьер-министра РА
|Мирзоян в ООН: Политика этнической чистки в отношении Нагорного Карабаха - это лишь часть более широкой картины
|Армения и Индия обсудили тяжелую ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта
|Глава МИД Армении на встрече с генсеком ООН подчеркнул императив предотвращения этнической чистки и массовых преступлений в отношении народа Арцаха
|В Армению будут переведены семьи, оставшиеся без крова и изъявившие желание покинуть Нагорный Карабах
|Давид Ишханян: Премьер Армении был в курсе всех процессов и разработок вокруг Арцаха с первых минут переговоров с Азербайджаном
|Пашинян заявил, что возглавил «движение в защиту независимости» РА
|События в Нагорном Карабахе создают серьезные вопросы о целях и мотивах присутствия российских миротворцев - Пашинян
|Ратификация Римского статута - суверенное право Армении: Пашинян
|В Армении пытаются подорвать влияние России - Лавров
|Состоялся телефонный разговор премьер-министра РА Никола Пашиняна с госсекретарем США Энтони Блинкеном
|Глава МИД Армении на встрече с коллегами из Франции и Нидерландов указал на важность недопущения геноцида народа Арцаха
|Госсекретарь США призвал главу МИД Турции поддержать усилия по прекращению боевых действий в Арцахе
|Левон Кочарян заключен под стражу по обвинению в избиении сотрудников спецназа в ходе акций протеста
|Гарибашвили: Грузия готова работать с Азербайджаном и Арменией во имя мира на Южном Кавказе
|Фрэнк Паллоне-младший представил двухпартийный законопроект о поддержке армян против азербайджанской агрессии 2023 года
|СНБ Армении: С первой декады сентября в армянском сегменте Интернета зафиксирован рост кибератак
|Замглавы МИД РА: Умышленное уничтожение Азербайджаном объектов армянского культурного наследия в Арцахе является вызовом для всего человечества
|Спецсоветник генсека ООН по предотвращению геноцида выразила тревогу по поводу недавней военной эскалации в Арцахе, инициированной Азербайджаном
|У Армении новый посол в Индии
|Институт Лемкина призвал никогда не забывать о соучастии международного сообщества в геноциде в Арцахе
|СМИ: Гутерриш приветствовал предложение Раиси об участии вооруженных сил ИРИ в миротворческих операциях по всему миру
|Чемпион Армении по тхэквондо получил тяжелые травмы в результате применения полицией светошумовых гранат на акции протеста перед правительством РА
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|Полицейские продолжают применять грубую несоразмерную силу в отношении мирных демонстрантов, требующих отставки Пашиняна
|Инфоштаб Арцаха опровергает сообщения о вхождении вражеских сил в Степанакерт
|Замглавы МИД Армении призвал представителя ООН предотвратить этнические чистки в Арцахе
|Глава МИД Армении обсудил с президентом МККК и генсеком СЕ тяжелую гумситуацию в Арцахе
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|Глава МИД России и президент МККК обсудили ситуацию вокруг Арцаха
|Лавров провел встречу с Байрамовым
|Никол Пашинян провел телефонный разговор с Олафом Шольцем
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