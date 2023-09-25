Понедельник, 25 Сентября 2023 10:40

АрмИнфо.В сообщении, распространенном 24 сентября министерством внутренних дел Азербайджана, а также в других официальных сообщениях Азербайджана, продолжает распространяться ложное утверждение о наличии подразделений ВС РА в Нагорном Карабахе. Об этом заявили в МО РА в ответ на сообщении вражеской стороны, что ВС РА покидают Арцах.

"Министерство обороны Республики Армения вновь заявляет, что подразделений ВС РА в Нагорном Карабахе нет", - отметили в армянском оборонном ведомстве.

Ранее, МВД вражеской стороны сообщило, что согласно достигнутой 20 сентября договоренности, выход разоруженных и демобилизованных военнослужащих из Арцаха через Бердзор и Карвачар-Варденис будет обеспечен автобусами и личным транспортом.

Отметим, что после вражеской агрессии в отношении Арцаха 19-20 сентября текущего года и падения НКР, начался исход его жителей, которых насильственно депортировали из своих домов ВС АР. Наутро 25 сентября чуть менее 3000 граждан Арцаха уже прибыли в Армению .