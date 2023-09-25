Понедельник, 25 Сентября 2023 10:34

АрмИнфо.По состоянию на 06:00 25 сентября в Армению из Нагорного Карабаха прибыли 2906 вынужденных переселенцев. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

Согласно источнику, по состоянию на 06:00 25 сентября в Армению из Нагорного Карабаха прибыли 2906 вынужденных переселенцев. Данные учета по 2100 из них обобщены, а оценка потребностей по 794 находится в процессе определения. Из 2100 зарегистрированных около 1000 человек разъехались по выбранным местам жительства, а остальным 1100 правительство предоставило места для проживания (часть из них еще заселяется).

В правительстве отметили, что всю ночь поток вынужденных переселенцев продолжался. <Работа по учету потребностей в поддержке и обеспечении жилищных условий проходила всю ночь и продолжается до сих пор>, - говорится в сообщении.

Отметим, что в своем микроблоге в X (бывший Twitter) бывший государственный министр Арцаха Артак Бегларян отметил, что последняя агрессия Азербайджана создала новые угрозы, долгосрочную политику геноцида и ненависти, разоружение армии и полное невыполнение российскими миротворцами своих обязательств. В условиях критического гуманитарного кризиса, большинство народа Арцаха хочет покинуть места своего постоянного жительства, но Лачинский коридор по-прежнему заблокирован Азербайджаном. <Необходимо срочно открыть гуманитарный коридор, который позволит людям самим решать свою судьбу. Параллельно, тем, кто останется, должны быть предоставлены прочные международные гарантии>, - отметил Артак Бегларян.