Понедельник, 25 Сентября 2023 09:48

АрмИнфо.С утра 25 сентября в Ереване и в других населенных пунктах Армении возобновились акции протеста с требованиями об отставке премьер-министра РА Никола Пашиняна.

В столице митингующие перекрывают центральные улицы города, парализуя движение транспорта. Они скандируют <Никол предатель>, <Нет сдачи Арцаха>, <Арцах, Арцах>. Акции сопровождаются активными действиями сотрудников правоохранительных органов, направленные на воспрепятствование перекрытию улиц и площадей столицы Армении.

Напомним, что накануне на митинге в Ереване представитель Национального комитета по координации общенародным движением, первый премьер-министр РА Вазген Манукян сообщал, что в течение ближайших трех дней вся республика должна быть парализована. Данные шаги, по его словам, необходимы для того, чтобы остановить работу государственных структур.

По словам же представителя Верховного органа партии АРФ <Дашнакцутюн> Ишхана Сагателяна, акции неповиновения пройдут в столице с 08:00 на перекрестке возле Ереванского цирка, у станции метро "Еритсардакан" и государственного университета им. Брюсова. Также акции стартуют перед СКК им. Карена Демирчяна, на площади Гарегина Нжде", у памятника Давиду Сасунскому, на улице Касьяна, на территории у "Ереван Сити" в Зейтуне. Акции завершатся в 11:00. Сагателян также анонсировал масштабный митинг на площади Республики в 18.00

В то же время, как подчеркнул представитель Национального комитета от партии <Мать Армения>, бывший депутат НС Андраник Теванян, процесс импичмента премьер-министра РА будет запущен тогда, когда будет ясность и точность, как по парламентариям, так и кандидатам. Сам процесс импичмента является одним из аспектов на пути смены власти и решения имеющихся проблем. Данному процессу должно предшествовать народное восстание. <В умах граждан уже созрел бунт, который необходимо консолидировать на пути к изменениям. "Наши конкретные шаги: это вывод Нагорного Карабаха из сложившейся ситуации, выход из Пражских соглашений, восстановление и уточнение отношений с союзником Армении - Россией, восстановление армии, и возвращение переговоров в русло трехсторонних заявлений", - сказал Теванян.