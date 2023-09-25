Понедельник, 25 Сентября 2023 09:47

АрмИнфо."Я буду не первым и определенно не последним, который выступит на этой сессии и обозначит глобальные угрозы демократии, вызовы безопасности, нарушения принципов и целей Устава ООН, включая неприменение силы и мирное разрешение конфликтов, как основной источник нестабильности и напряженности в мире. Об этом глава МИД РА Армении Арарат Мирзоян заявил в ходе своего выступления на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

По его словам, разрушительные события последних лет, подорвавшие архитектуру безопасности в мире, особенно в Европе, нанесли значительный ущерб принципам многосторонности.

"Если пару лет назад мы размышляли об упадке мультилатерализма, то сегодня мы наблюдаем эрозию самого этого принципа и его основ, как, например, международное право, права человека и безопасность на основе сотрудничества.

Это не просто теоретический вывод, а реальность, в которой армянский народ на Южном Кавказе живет на протяжении последних трех лет. Повторяющиеся агрессии Азербайджана против суверенной территории Республики Армения и военные нападения на народ Нагорного Карабаха существенно подрывают мир и стабильность в нашем регионе, чрезвычайным образом нарушают права человека и гуманитарное право, ставя под угрозу существование армян", - отметил он.

В этом ключе он обратил внимание, что правительство РА, искренне веря и стремясь установить мир и стабильность в нашем регионе, предприняло значительные усилия с этой целью, которые были должным образом зафиксированы.

"Увы, мы имеем дело не с партнером, который стремится к миру, а со страной, которая открыто заявляет, что "сильный всегда прав" и постоянно применяет силу для срыва мирного процесса. Буквально год назад именно с этой сцены премьер-министр Армении говорил о факте агрессии и оккупации суверенных территорий Республики Армения соседним Азербайджаном. С тех пор ситуация только усугубилась, и сегодня я должен представить еще один факт совсем недавнего акта крупномасштабного наступления, на этот раз против коренного населения Нагорного Карабаха, что является вопиющим нарушением международного права и Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года", - сказал он.

Мирзоян отметил, что речь идет о событиях этой недели, и время было выбрано неслучайно. "Это свидетельствует об открытом пренебрежении и вызове Азербайджана международному сообществу, собравшемуся здесь, в Нью-Йорке. Посыл ясен: "вы можете говорить о мире, а мы можем начать войну, а вы ничего не сможете изменить". 120 000 человек, чье

единственное стремление - мирно и достойно жить и созидать на родной земле своих предков, и которые страдают вследствие блокады Азербайджаном на протяжении уже более 9 месяцев, подверглись военному нападению десятков тысяч военнослужащих. В ходе этого бесчеловечного нападения вся территория Нагорного Карабаха, Степанакерта и других городов и поселений подверглась интенсивному и избирательному обстрелу из тяжелого вооружения, как, например, ракеты, артиллерия, боевые беспилотники, авиация, включая запрещенные кассетные боеприпасы.

Это чудовищное крупномасштабное наступление, унесшее сотни жизней, в том числе женщин и детей, было цинично обозначено как локальная контртеррористическая операция. Согласно последней информации, имеются подтвержденные случаи более чем 200 убитых и 400 раненых, в том числе среди гражданского населения, женщин и детей, подтвержденные в том числе Министерством иностранных дел Азербайджана. Судьба сотен людей остается неопределенной.

Пока я выступаю сегодня, 30 процентов населения Нагорного Карабаха перемещены. Все население Нагорного Карабаха остается без каких-либо средств к существованию, поскольку в Нагорный Карабах смогла поступить лишь ограниченная гуманитарная помощь. У них нет ни еды, ни лекарств, ни крова, им некуда идти, они разлучены со своими семьями, запуганы и боятся за свою жизнь", - добавил глава МИД Армении.

Вместе с тем он обратил внимание, что политический курс и действия Азербайджана в последние 10 месяцев наглядно демонстрируют заранее спланированный и хорошо организованный характер этого массового преступления. В этом ключе он напомнил, что 12 декабря 2022 года Азербайджан заблокировал Кашатагский (Лачинский) коридор - единственную дорогу жизни, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, грубо нарушив свои обязательства по международному гуманитарному праву и Трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года.

"Блокада усугубилась сооружением незаконного контрольно-пропускного пункта 23 апреля, а также в полное прекращение какого бы то ни было движения по коридору, даже для гуманитарной помощи с 15 июня.

Блокада Нагорного Карабаха, продолжающаяся уже больше 9 месяцев, вызвала острую нехватку продовольствия, медикаментов, топлива и других товаров первой необходимости, практически истощив ресурсы, необходимые для выживания населения. Блокада сопровождалась преднамеренным нарушением электроснабжения и поставок природного газа, что еще больше усугубило ситуацию, превратив ее в полноценный гуманитарный кризис.

Я хотел бы подчеркнуть, что 22 февраля 2023 года Международный Суд ООН вынес решение о временной мере, согласно которой "Азербайджан должен принять все меры для обеспечения беспрепятственного передвижения лиц, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору в обоих направлениях". Позднее это решение было подтверждено решением Суда от 6 июля.

Ряд государств-партнеров, международных организаций, включая специальных докладчиков ООН, Международный комитет Красного Креста, такие организации, как Human Rights Watch, Freedom House, Amnesty International, Transparency International постоянно выражали обеспокоенность ухудшением ситуации на местах. Более того, 16 августа, в ходе экстренного заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, созванного по требованию Армении, большинство государств - членов СБ ООН выразили четкую позицию относительно необходимости разблокирования Лачинского коридора и прекращения страданий народа Нагорного Карабаха и обеспечения его фундаментальных прав. Тем не менее, в ответ на эти однозначные призывы Азербайджан лишь обострил свои бесчеловечные действия, начав это военное нападение на народ Нагорного Карабаха.

21 сентября 2023 года Совет Безопасности Организации Объединенных Наций вновь собрался, чтобы обсудить катастрофическую ситуацию в Нагорном Карабахе. Большинство членов СБ ООН выразили свою позицию относительно необходимости прекращения Азербайджаном боевых действий, открытия Кашатагского коридора, обеспечения международного гуманитарного доступа и решения прав и безопасности народа Нагорного Карабаха", - заявил министр.

По его словам, хронология поистине катастрофических событий в нашем регионе доказывает, что проблемы нельзя решить одними заявлениями и обобщённым призывами. Армения неоднократно предупреждала международное сообщество о необходимости конкретных и практических действий, включая направление в Арцах миссии ООН по оценке потребностей и установлению фактов. Однако за 9 месяцев, 285 дней международное сообщество, Организация Объединенных Наций не смогли прийти на помощь людям.

"Использование голода в качестве метода ведения войны, лишение людей средств к существованию, обструкция и отказ в гуманитарном доступе учреждений ООН, препятствование гуманитарной деятельности МККК представляют собой тревожные признаки жестокого преступления. Ряд международных правозащитных организаций, юристов, исследователей геноцида, авторитетных независимых экспертов, включая бывшего прокурора МУС и бывшего Специального советника Генерального секретаря ООН по предотвращению геноцида, уже охарактеризовали ситуацию на местах в Нагорном Карабахе как угрозу геноцида. Буквально вчера Специальный советник Генерального секретаря ООН по предотвращению геноцида Алиса Вайриму Ндериту подчеркнула: "Военные действия могут только способствовать эскалации и без того напряженной ситуации и подвергнуть гражданское население в этом районе угрозе насилия, включая риск геноцида и связанных с ним массовых преступлений. Необходимо приложить все усилия для предотвращения насилия и поддержания мира".

Позвольте мне обратить Ваше внимание на тот факт, что после провала усилий по предотвращению геноцида в Руанде Организации Объединенных Наций удалось создать механизмы предотвращения, тем самым превратив "никогда больше" в значимое обязательство. Но сегодня мы стоим на пороге очередного провала.

Народ Нагорного Карабаха, оказавшийся в ловушке этой бесчеловечной блокады и военных действий, развязанных Азербайджаном, и находящийся под угрозой своего существования, все еще надеется, что предотвращение геноцида будет не просто пустым звуком, но будет осуществлено на практике.

Утверждения о том, что ООН не представлена на местах и поэтому не имеет возможности проверить ситуацию, не могут быть оправданием бездействия. Организация Объединенных Наций - это универсальный орган, который должен поддерживать жертв массовых преступлений во всем мире, независимо от статуса территории, вместо того чтобы выступать с пренебрежительными заявлениями", - добавил он.

При это он отметил, что в Ереване надеются, что международное сообщество, а именно ООН, продемонстрирует твердую политическую волю,

осудив возобновление боевых действий и нанесение ударов по гражданским поселениям и инфраструктуре, а также потребовав полного соблюдения обязательств по международному гуманитарному праву, включая те, которые связаны с защитой гражданского населения, в частности женщин и детей, а также критически важных гражданских объектов инфраструктуры?

Мирзоян еще раз подчеркнул, что международное сообщество должно предпринять все усилия для немедленного развертывания межведомственной миссии ООН в Нагорном Карабахе с целью мониторинга и оценки ситуации с правами человека, гуманитарной ситуацией и ситуацией в области безопасности на местах. Он отметил, что беспрепятственный доступ институтов ООН и других международных организаций в Нагорный Карабах в соответствии с гуманитарными принципами является императивом.

"В этой связи мы также подчеркиваем необходимость обеспечения всестороннего сотрудничества сторон в духе доброй воли с Международным Комитетом Красного Креста для устранения последствий военного нападения, включая вывоз и опознание тел, поиск и спасение пропавших без вести военных и гражданских лиц, освобождение военнопленных, безопасная и беспрепятственная доставка гуманитарной помощи в строгом соответствии с международным гуманитарным правом.

Азербайджан должен, наконец, придерживаться своих обязательств, имеющих юридически обязательных характер, и обеспечить свободу передвижения людей, транспортных средств и грузов по Кашатагскому коридору в соответствии с решениями Международного суда.

Мы твердо убеждены, что должны быть внедрены соответствующие механизмы для обеспечения возвращения лиц, перемещенных в ходе недавнего военного нападения, а также лиц и беженцев, перемещенных в результате войны 2020 года, в свои дома на территории Нагорного Карабаха и прилегающих регионов под наблюдением и контролем соответствующих институтов ООН, как это было предусмотрено Трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года.

Устойчивый и жизнеспособный международный механизм предотвращения этнической чистки коренного населения Нагорного Карабаха и обеспечения диалога между представителями Нагорного Карабаха и Баку для решения вопросов, связанных с правами и безопасностью армян Нагорного Карабаха, является императивом. Кроме того, должно быть гарантировано исключение карательных действий против политических и военных представителей и официальных лиц Нагорного Карабаха.

Мы также считаем, что международное сообщество должно потребовать вывод любых азербайджанских военных и правоохранительных органов из всех гражданских населенных пунктов в Нагорном Карабахе, чтобы исключить панику, провокации и эскалацию, ставящие под угрозу гражданское население, и создать возможность для миротворческих сил, уполномоченных Организацией Объединенных Наций, поддерживать стабильность и безопасность в Нагорном Карабахе.

Политика этнической чистки в отношении Нагорного Карабаха - это лишь

часть более широкой картины. В этой связи мы ясно видим намерение

вовлечь Республику Армения в военные действия, тем самым расширив

географию боевых действий на наши суверенные территории.

Нежелание Азербайджана искренне и конструктивно участвовать в мирном процессе с Арменией, в том числе признать территориальную целостность Республики Армения, вывести свои вооруженные силы с оккупированных территорий Армении, провести делимитацию армяно-азербайджанской межгосударственной границы на основе последних доступных карт 1975 года, соответствующих Алма-Атинской декларации 1991 года, создать демилитаризованную зону вдоль межгосударственной границы наглядно демонстрируют вышеупомянутые намерения", - сказал глава армянского внешнеполитического ведомства.

Аналогичным образом, продолжил он, у Азербайджана есть скрытая повестка по тому, что касается разблокирования региональных транспортных и экономических коммуникаций.

"Как страна, не имеющая выхода к морю, для Армении жизненно важна реализация соглашения о разблокировании всех региональных коммуникаций на основе суверенитета, национальной юрисдикции, равенства и взаимности. Армения является давним сторонником инклюзивного и справедливого транспортного сообщения с целью содействия торговле, сотрудничеству и контактам между людьми, в то время как наши соседи продолжают навязывать Армении трехлетнюю блокаду, согласно своей устоявшейся политики экономического принуждения в отношении моей страны. Логика так называемого "коридора", продвигаемая Баку и их скрытыми и открытыми спонсорами, направлена на подрыв суверенитета и территориальной целостности Армении и оправдание ее территориальных претензий. Созданный ими нарратив наряду с применением силы Азербайджаном как против Республики Армения, так и против народа Нагорного Карабаха показывает, что следующей целью может стать насильственное навязывание Армении экстерриториального коридора, который будет проходить через территорию Армении, но будет вне нашего контроля. Это неприемлемо для нас и должно быть неприемлемо для международного сообщества.

Несмотря на все вызовы, Армения продолжает участвовать в переговорах по урегулированию отношений и установлению прочного мира в регионе и поддерживает усилия международных партнеров с этой целью. Уважение территориальной целостности и суверенитета в пределах международно признанных границ, устранение коренных причин конфликта, а именно решение прав и безопасности народа Нагорного Карабаха, являются основой прочного мира", - сказал министр.

В заключение Мирзоян заявил, что народ Армении будет твердо отстаивать свой суверенитет, независимость и демократию и преодолеет развязанную против нас гибридную войну.