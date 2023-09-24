Воскресенье, 24 Сентября 2023 15:59

АрмИнфо. В сопровождении российских миротворцев в Армению будут переведены семьи, оставшиеся без крова в результате недавних военных действий и изъявившие желание покинуть республику.

«Сообщаем Вам, что в сопровождении российских миротворцев в Армению будут переведены семьи, оставшиеся без крова в результате недавних военных действий и изъявившие желание покинуть республику.

В ближайшее время правительство опубликует информацию о переселении других групп населения», - говорится в сообщении Инфоштаба Нагорного Карабаха