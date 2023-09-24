Воскресенье, 24 Сентября 2023 14:56

АрмИнфо.Во избежание ненужных спекуляций и воздержания от слухов и фальсификаций, хочу сообщить, что с первого момента военных действий, проведенных Азербайджаном 19 сентября этого года, премьер-министр Армении был в курсе всех процессов и разработок. Об этом заявил спикер НС Арцаха Давид Ишханян.

Более того, по его словам, заявление Совета Безопасности Республики Арцах, которое является ценой прекращения огня, было предметом обсуждения и текстовая версия заявления была заранее известна ответственным кругам РА, в том числе самому премьер-министру Республики Армения.

«Мне жаль, что наши коллеги-парламентарии Армении, вероятно, не зная этих подробностей, пытаются найти виновных или обвинить других ответственных лиц по причине их неосведомленности. Ситуация и нынешнее состояние Арцаха не позволяют нам представить более подробную информацию»,- отметил он, выложив документ, который был направлен властям РА.

Ранее, пресс-секратарь премьер- министра РА Назели Багдасарян, в частности, заявила: «Еще раз сообщаем, что все решения о прекращении огня 20 сентября были приняты Нагорным Карабахом. РА не участвовала в принятии решений. Армения в целом была в курсе, что идет процесс, но не располагала конкретной информацией о нюансах». П

ри этом она подчеркнула, что Республика Армения не располагала информацией о механизмах обсуждения документов, формате принятия решений. «Нагорный Карабах обсуждал и координировал вопросы с миротворческими силами Российской Федерации и/или через них»,- резюмировала она.