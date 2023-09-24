Воскресенье, 24 Сентября 2023 13:25

АрмИнфо. Атаки Азербайджана на Армению за последние годы делают очевидным то, что те системы внешней безопасности, которые была вовлечена РА, неэффективны с точки зрения защиты госинтересов и безопасности республики. Этот факт стал очевидным, как в ходе 44- дневной войны в 2020 году, так и в мае и ноябре 2021-го и в сентябре 2022-го. Об этом заявил премьер РА Никол Пашинян 24 сентября в ходе прямого эфира.

По его словам, события последних дней заставили многих еще раз задуматься над тем, что произошло в Армении, что происходит, и что должно произойти? «Ответ на эти вопросы важен со стратегической точки зрения для будущего Армении», - отметил он.

Захват сел Нагорного Карабаха Хцаберда и Хин Тахер в декабре 2020 года и взятие в плен более 60 армянских военнослужащих, события в селе Парух, многочисленные проявления террора в отношении гражданского населения НК, незаконное блокирование Лачинского коридора, а также широкомасштабные военные действия, развязанные Азербайджаном 19 сентября т.г. создают серьезные вопросы о целях и мотивах присутствия российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, заметил Пашинян.

«Вопреки трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года армяне Нагорного Карабаха и сегодня находятся на грани этнических чисток. За последние сутки гуманитарный груз был пропущен в НК, но это не меняет ситуацию. И, если не будут созданы реальные механизмы для того, чтобы обеспечить безопасное приживание армян НК в своих домах, а также для защит их от этнических чисток, велика вероятность того, что армяне НК, ради спасения собственных жизней, предпочтут исход из НК проживанию на своей Родине. Ответственность за это полностью будут нести Баку и РМК», - подчеркнул глава кабмина.

Правительство Армении, заверил Пашинян, совместно с международными партнерами работает над созданием механизмов по защите прав и безопасности армян Нагорного Карабаха. Но, если эти усилия окажутся нерезультативными, власти РА готовы принять соотечественников в РА, однако, вышеукаханные вопросы еще более обострятся.

«Армения никогда не отказывалась от своих союзнических обязательств и не предавала своих союзников, однако анализ событий показывает, что те системы безопасности и те союзники, на которых РА надеялась долгие годы, ставили перед собой задачу демонстрировать уязвимость нашего народа и обосновать невозможность иметь собственное независимое государство. При этом данная политика отнюдь не обусловлена ненасильственной, «бархатной революцией, произошедшей в РА в 2018 году - проявления данной политики мы видели в течение последних 10-летий: в ходе 4-дневной войны в 2016 году, напряженной обстановки на границе в 2014 и 2015 гг.», - заявил он.

Как отметил Пашинян, власть никогда не соглашалась на формулировки, ставящие под сомнение независимость РА. «Беспокоит то, что вместо того, чтобы прислушиваться к нашему желанию иметь независимое, суверенное, свободное, демократическое государство, ряд наших партнеров, прикладывают все больше усилий, чтобы продемонстрировать нашу уязвимость в сфере безопасности, сегодня уже ставя под сомнение не только нашу внешнюю стабильность и безопасность, но и внутреннюю, нарушая нормы дипломатической этики и межгосударственных отношений, договорных обязательств. В ответ на эти шаги мы призываем наших партнеров уважать наше государство и суверенитет и выражаем нашу решительную волю к усилению нашего государства, суверенитета, независимости, демократии, внешнюю и внутреннюю безопасность призвав международное сообщество поддержать Армению в этом», - подчеркнул премьер.

Для этого, как считает Пашинян, необходимо также видоизменить и дополнить инструменты внутренней и внешней безопасности Армении, наладив взаимодействие со всеми партнерами, готовыми на взаимовыгодное сотрудничество.