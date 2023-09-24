Воскресенье, 24 Сентября 2023 13:24

АрмИнфо.Принятие решения о ратификации Римского статута - суверенное право Армении, заявил премьер РА Никол Пашинян 24 сентября в ходе прямого эфира.

По словам Пашиняна, ратификация Римского статута позволит Армении воспользоваться возможностями МУС для обеспечения внешней безопасности страны.

«Решение ратифицировать Римский статут было принято в декабре 2022 года, когда для всех стало очевидно, что инструментов ОДКБ и армяно-российского стратегического партнерства недостаточны для защиты внешней безопасности Армении. Это решение ником образом не направлено против ОДКБ или РФ. Оно вытекает из интересов внешней безопасности и принятие подобного решения - наше суверенное право», - сказал Пашинян.

Напомним, что 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой- Беловой. Их обвиняют в депортации украинских детей. В Москве посчитали неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту на фоне незаконных "ордеров" суда в отношении руководства РФ. В свою очередь, спикер армянского парламента Ален Симонян в начале сентября отмечал, что Армения продолжит консультации с Россией, связанные с возможной ратификацией Ереваном представленного документа.