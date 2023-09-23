Суббота, 23 Сентября 2023 21:22

АрмИнфо. В Армении есть мощнейшее лобби из неправительственных организаций, которые пытаются подорвать влияние России в стране, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"То, что в Армении, как и в целом в ряде других стран бывшего Советского Союза есть мощнейшее лобби в лице созданных, в том числе и по линии многих западных фондов, прослойка неправительственных организаций, которые продвигают интересы США и их союзников, а эти интересы заключаются в том, чтобы там подорвать влияние России — это факт. Таких организаций там много", — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы к этому относимся как к искусственно нагнетаемым страстям. Мы знаем, кто в этом заинтересован и кто этим руководит. К сожалению, армянское руководство периодически само подливает масло в огонь", — добавил министр.

Говоря о ситуации в Нагорном Карабахе, Лавров отметил, что ЕС навязывает посредничество между Ереваном и Баку, привнося вместе с США дестабилизацию в регион Южного Кавказа. Он вновь рассказал о том, что власти Армении сами согласились на то, чтобы признать территориальнцю целостность Азербайджана вместе с Нагорным Карабахом. Это было сделано в том случае, что согласно трехстороннему Заявлению от 9 ноября предполагалась, что Нагорный Карабах будет будет находится в сфере отвественности российских миротворцев, а проблема статуса откладывается на потом. По его словам, теперь, когда руководители двух стран урегулировали между собой вопрос взаимного признания суверенитета, пришла пора для мирной жизни, ее налаживания, укрепления доверия.

Говоря о количестве миротворцев РФ в Нагорном Карабахе, Лавров заявил что сегодня миротворцы способствуют диалогу между представителями Азербайджана и Нагорного Карабаха, а количество их определяется исходя из ситуации на земле.