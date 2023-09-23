Суббота, 23 Сентября 2023 20:51

АрмИнфо.Как сообщает пресс-служба правительства РА, собеседники обсудили гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе, вопросы, связанные с повесткой защиты прав и безопасности армян Нагорного Карабаха.

Были также затронуты перспективы армяно-азербайджанского мирного процесса, региональной безопасности, а также вопросы двусторонней армяно-азербайджанской повестки.