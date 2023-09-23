Суббота, 23 Сентября 2023 19:39

АрмИнфо."На полях" 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке глава МИД РА Арарат Мирзоян встретился с министром Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонной.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в продолжение предыдущих обсуждений и на срочном заседании Совета Безопасности ООН 21 сентября обсуждалась ситуация, созданная агрессией Азербайджана против народа Нагорного Карабаха.

Была затронута общая ситуация безопасности, сложившаяся на Южном Кавказе, а также вопросы взаимодействия в рамках международных организаций, программы партнерства РА-ЕС.

В тот же день Мирзоян встретился с новоназначенным министром иностранных дел Нидерландов Ханкой Брюинс Слот.

Мирзоян поздравил Слот со вступлением в должность и выразил уверенность, что совместными инициативами удастся продолжить активный политический диалог между Арменией и Нидерландами и дальнейшее углубление сотрудничества в различных сферах.

В ходе встречи были обсуждены вопросы региональной безопасности, в частности ситуация, сложившаяся в результате очередного широкомасштабного военного нападения Азербайджана против народа Нагорного Карабаха 19 сентября. Глава МИД Армении подчеркнул, что нарушение норм международного права и обязательства в рамках заявления от 9 ноября 2020 года, Азербайджан стремится провести этническую чистку 120-тысячного населения Нагорного Карабаха.

Министр иностранных дел подчеркнул, что цивилизованная Европа не может терпеть еще одно массовое преступление на глазах международного сообщества, подтвердив важность сдерживания амбиций Азербайджана решать проблемы посредством применения силы, урегулирования вопросов безопасности и прав народа Нагорного Карабаха.

Отметим, что 19 сентября Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, сообщается о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей, более 10 000 были эвакуированы.

20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Тысячи мирных жителей Арцаха сейчас находятся в пункте дислокации российского миротворческого контингента в Иванян. Поступают сообщения, что Азербайджан не позволяет их эвакуировать в Армению. Кроме того, 20 сентября поздно вечером стало известно, что Азербайджан целенаправленно расстрелял машину российского миротворческого контингента, погибли 5 человек, в том числе и замкомандующего РМК. Сегодня поступают сообщения о расстреле 20 сентября еще одной машине РМК, гибели одного военнослужащего и ранении второго.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей Баку и Степанакерта. Азербайджан потребовал разоружения Армии обороны Арцаха, сдачи плен всех военнослужащих и упразднение всех государственных структур.

22 сентября начался процесс упразднения Армии обороны Арцаха. Более того, стало известно, что РМК доставили порядка 50 тонн гумпомощи для арцахцев, многие из которых третий день спят под открытым небом, так как стали бездомными в результате очередной вражеской агрессии. Международное сообщество сквозь пальцы смотрит на бесчинства Азербайджана в Арцахе. Поступают сообщения, что вражеская сторона истребила население захваченных 19-20 сентября сел.