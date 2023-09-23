Суббота, 23 Сентября 2023 19:33

АрмИнфо. Сын второго президента Армении Роберта Кочаряна - Левон Кочарян заключен под стражу. Об этом написал на своей странице в Facebook адвокат Александр Кочубаев.

Он напомнил, что 21 сентября в 12: 00 сотрудники полиции подвергли приводу Левона Кочаряна с акций протеста, жестоко избив его.

"Мы представили сообщение о преступлении - о пытках Кочаряна. Некоторое время назад следователь вручил нам ордер на заключение под стражу Кочаряна. Из решения стало ясно, что пытавшие Кочаряна сотрудники полиции написали заявление о том, что якобы мой подзащитный избил четырех сотрудников спецназа. По данному факту возбуждено уголовное дело, И по факту пыток Кочаряна следствие еще думает. Это конечно юридический беспредел. Левон Кочарян подошел к этому вопросу с юмором и призвал не сдаваться и продолжать борьбу", - сообщил адвокат.

В заключение адвокат выложил видео задержания Кочаряна, где четко видно как спецназ нападает на него, скручивает руки и усаживает в машину. Также есть кадры, как четверо полицейских избивают Левона Кочаряна в полицейской машине. Из полицейского участка Кочарян был госпитализирован в больницу с сотрясением мозга.

Отметим, что в Ереване с 19 сентября не стихают акции протеста на фоне процессов вокруг Арцаха. Граждане выходят на улицу с требованием отставки действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна в связи с его пагубной политикой в отношении Арцаха, который с 12 декабря 2022 года был в осаде, а уже 19 сентября подвергся нападению со стороны Азербайджана. По всему Еревану проходят акции неповиновения, ряд учебных заведений и компаний объявили о забастовке и присоединились к акциям.