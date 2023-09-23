Суббота, 23 Сентября 2023 19:29

АрмИнфо. Конгрессмен Фрэнк Паллоне-младший вместе с Дэвидом Валадао и Адам Шиффом представил двухпартийный законопроект, в котором предлагается оказать поддержку армянам, предоставить гуманитарную помощь Армении и Нагорному Карабаху в ответ на жестокие и несправедливые действия, предпринятые правительством Азербайджана. Об этом сообщает Армянская Ассамблея Америки.

Согласно сообщению Ассамблеи, законопроект "Закон о поддержке армян против азербайджанской агрессии 2023 года" охватывает спектр соответствующих и оперативных действий, которые может предпринять администрация после незаконных и неспровоцированных нападений Азербайджана на армянский народ Нагорного Карабаха. Речь идет, в том числе о: призыве к Азербайджану разблокировать Кашатагский (Лачинский) коридор для оказания гуманитарной помощи, введении санкций в отношении АР, прекращении отмены положений раздела 907 Закона о поддержке свободы, а также выделении финансирования для будущего партнерства между США и Арменией.

"Кампания геноцида президента Алиева против армянского народа Арцаха продолжается слишком долго, и Соединенным Штатам давно пора предпринять значимые действия, чтобы остановить ее. Этот законопроект представляет собой первый важный шаг в борьбе со злодеяниями, совершенными его режимом, и привлечении его и его соратников к ответственности за причиненные ими смерти и разрушения. Это также предоставит армянскому народу, пострадавшему от конфликта, помощь и безопасность, необходимые ему для безопасной жизни на своей древней родине, не опасаясь репрессий со стороны правительства Азербайджана",

- заявил конгрессмен Паллоне.

Законопроект также предусматривает выделение 30 миллионов долларов для оказания гуманитарной помощи группам в Армении и Нагорном Карабахе, пострадавшим от нагорно-карабахской войны 2020 года, нападения Азербайджана на Армению в сентябре 2022 года и блокады Азербайджаном Кашатагского коридора.

Законопроект также содержит формулировку о предоставлении Армении финансовой помощи в размере 10 миллионов долларов США для поддержки независимости Армении, проведения совместных тренировок и учений с США, а также подготовки армянских сил для будущих международных миротворческих операций.

В документе указывается на необходимость введения санкций против Азербайджана в связи с явными попытками режима Алиева провести этническую чистку в Нагорном Карабахе, а также "операциями его правительства, которые спровоцировали нагорно- карабахскую войну 2020 года; нападения на Армению в сентябре 2022 года; блокада Лачинского коридора начиная с декабря 2022 года; нападения на Нагорный Карабах в сентябре 2023 года".

Наконец, законопроект подчеркивает важность защиты прав армянского народа в Нагорном Карабахе и требует, чтобы госсекретарь представил соответствующим комитетам Конгресса подробную стратегию по обеспечению долгосрочной безопасности народа Нагорного Карабаха, который включает "права и безопасность народа Нагорного Карабаха", а также "установление мер подотчетности для обеспечения прав и безопасности населения Нагорного Карабаха в случае, если правительства Армении и Азербайджана достигнут соглашения о мире, а также поддержку защиты объектов армянского культурного наследия в Нагорном Карабахе".