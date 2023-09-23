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АрмИнфо. С первой декады сентября в армянском сегменте Интернета зафиксирован значительный рост кибератак.
Как сообщает перс-служба СНБ РА, были зафиксированы попытки распространения дезинформации и извлечения данных, а также другие вредоносные действия, связанные с риском информационной безопасности.
"Нападению подверглись информационные системы органов государственного управления и местного самоуправления РА, а также стратегические объекты.
В связи с вышеизложенным, мы призываем вас быть бдительными, строго соблюдать основные правила медиаграмотности и передавать информацию о компьютерных инцидентах в Государственный центр реагирования на компьютерные инциденты РА "cert.gov.am"", - говорится в сообщении СНБ РА.
Отметим, что эксперт по вопросам информационной безопасности Самвел Мартиросян накануне также сообщал, что обнаружена серьезная хакерская атака на госструктуры и аэропорт. Он отметил, что атака была произведена за несколько дней до начала военной агрессии Азербайджана в отношении Арцаха.
|Состоялся телефонный разговор премьер-министра РА Никола Пашиняна с госсекретарем США Энтони Блинкеном
|Глава МИД Армении на встрече с коллегами из Франции и Нидерландов указал на важность недопущения геноцида народа Арцаха
|Госсекретарь США призвал главу МИД Турции поддержать усилия по прекращению боевых действий в Арцахе
|Левон Кочарян заключен под стражу по обвинению в избиении сотрудников спецназа в ходе акций протеста
|Гарибашвили: Грузия готова работать с Азербайджаном и Арменией во имя мира на Южном Кавказе
|Фрэнк Паллоне-младший представил двухпартийный законопроект о поддержке армян против азербайджанской агрессии 2023 года
|СНБ Армении: С первой декады сентября в армянском сегменте Интернета зафиксирован рост кибератак
|Замглавы МИД РА: Умышленное уничтожение Азербайджаном объектов армянского культурного наследия в Арцахе является вызовом для всего человечества
|Спецсоветник генсека ООН по предотвращению геноцида выразила тревогу по поводу недавней военной эскалации в Арцахе, инициированной Азербайджаном
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|СМИ: Гутерриш приветствовал предложение Раиси об участии вооруженных сил ИРИ в миротворческих операциях по всему миру
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|Инфоштаб Арцаха опровергает сообщения о вхождении вражеских сил в Степанакерт
|Замглавы МИД Армении призвал представителя ООН предотвратить этнические чистки в Арцахе
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|Азербайджан нарастит поставки газа в Евросоюз
|Глава МИД России и президент МККК обсудили ситуацию вокруг Арцаха
|Лавров провел встречу с Байрамовым
|Никол Пашинян провел телефонный разговор с Олафом Шольцем
|Ситуация вокруг Арцаха была на повестке переговоров глав МИД России и Ирана
|В Ереване находится делегация Конгресса США во главе с сенатором Джерри Питерсом
|Мирзоян встретился с Ким
|Алиев превратил Нагорный Карабах в огромный концентрационный лагерь для 120 000 армян - The Washington Post
|Эксперт: главное оружие россиян в Армении - Пашинян, все остальные - просто игрушки
|Началась сдача вооружения Армии обороны Нагорного Карабаха - РМК
|Бельгия осудила агрессию Баку простив Арцаха
|Никакого соглашения с Азербайджаном о гарантиях безопасности или амнистии не достигнуто - Бабаян
|Судебное заседание по делу Армена Ашотяна перенесли на 27 сентября
|Венгрия не дала согласие для утверждения заявления от имени всех стран-членов ЕС по ситуации в Нагорном Карабахе
|Национальный академический театр оперы и балета переносит все сентябрьские представления
|Геноцидовед: Факторы риска геноцида присутствовали в Нагорном Карабахе на протяжении многих лет
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|Медики Армении провели акцию протеста у здания Международного комитета Красного Креста
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|Валери Буайе: Мы вновь являемся молчаливыми свидетелями этнических чисток
|Директор Колледжа культуры и искусства им. Ш. Азнавура: Для меня, как и для любого армянина Арцах - это Армения
|По требованию Федерации бокса Армении Чемпионат Европы по боксу U22 из Азербайджана перенесен в Черногорию
|В Армении не стихают акции с требованиями об отставке главы правительства
|Президент Ирана: Авторитетное присутствие ВС Ирана предотвратит любые изменения геополитики региона и изменения границ
|Никол Пашинян и Тойво Клаар обсудили военно-политическую ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
|Путин предложил обсудить сотрудничество с ближайшими соседями России на заседании Совбеза
|При посредничестве российских миротворцев с азербайджанской стороной ведутся переговоры о въезде и выезде граждан из Арцаха
|Захарова переложила ответственность за происходящее сегодня в Арцахе на Париж
|Президент РА: пришло время действовать, а не безразлично молчать
|Студенты ряда ереванских ВУЗов объявили забастовку
|Тойво Клаар в Ереване
|Андранник Теванян - на свободе
|Иранский чиновник: Никакого коридора не будет, а в случае необходимости река Аракс окраситься кровью агрессоров
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|Армения откроет Гуманитарную станцию в селе Корнидзор Сюникской области
|Левон Кочарян госпитализирован
|Мирзоян на встрече с Рау подчеркнул недопустимость политики Баку по подверганию народа Нагорного Карабаха этнической чистке
|Глава МИД Армении призвал Совбез ООН ввести миротворцев всемирной организации в Нагорный Карабах для обеспечения прав арцахцев
|Еврокомиссия направит 500 тыс. евро на гуманитарную помощь беженцам из Арцаха
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