Суббота, 23 Сентября 2023 19:29

АрмИнфо. С первой декады сентября в армянском сегменте Интернета зафиксирован значительный рост кибератак.

Как сообщает перс-служба СНБ РА, были зафиксированы попытки распространения дезинформации и извлечения данных, а также другие вредоносные действия, связанные с риском информационной безопасности.

"Нападению подверглись информационные системы органов государственного управления и местного самоуправления РА, а также стратегические объекты.

В связи с вышеизложенным, мы призываем вас быть бдительными, строго соблюдать основные правила медиаграмотности и передавать информацию о компьютерных инцидентах в Государственный центр реагирования на компьютерные инциденты РА "cert.gov.am"", - говорится в сообщении СНБ РА.

Отметим, что эксперт по вопросам информационной безопасности Самвел Мартиросян накануне также сообщал, что обнаружена серьезная хакерская атака на госструктуры и аэропорт. Он отметил, что атака была произведена за несколько дней до начала военной агрессии Азербайджана в отношении Арцаха.