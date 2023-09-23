Суббота, 23 Сентября 2023 19:24

АрмИнфо. Специальный советник генсека ООН по предотвращению геноцида Алиса Вайриму Ндериту выступила с заявлением о ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта.

В заявлении, опубликованном на сайте всемирной организации, Ндериту выразила тревогу по поводу недавней военной эскалации со стороны Азербайджана, указала на сообщение о прекращении огня, объявленное 20 сентября, и подчеркнула важность предотвращения дальнейшего насилия и обеспечения прочного мира в регионе, защищающего права всех людей.

"Военные действия могут лишь способствовать эскалации и без того напряженной ситуации и подвергнуть гражданское население в этом районе риску насилия, включая риск геноцида и связанных с ним жестоких преступлений. Необходимо приложить все усилия для предотвращения насилия и поддержания мира", - подчеркнул спецсоветник.

При этом Ндериту повторила свой призыв к диалогу и миру, а также призыв избегать любой эскалации напряженности, сделанный во время ее брифинга на 53-й сессии Совета по правам человека 4 июля этого года, и указав на воздействие насилия на невинных и уязвимых гражданских лиц.

"Предыдущие случаи военной эскалации в регионе оказали значительное негативное воздействие на гражданское население; Также поступали сообщения о жертвах среди гражданского населения в результате недавней эскалации.

Кроме того, из региона часто поступали сообщения об использовании риторики ненависти и вражды, что усиливало напряженность. Насилие и ненависть усиливают друг друга. Мы должны разорвать этот порочный круг и работать над построением будущего, в котором больше не будет ненависти и разделения. Я призываю все стороны способствовать конструктивному диалогу и переговорам при полном соблюдении международного гуманитарного права и права прав человека, - добавила чиновник ООН.

Специальный советник также выразил обеспокоенность тем, что эти события происходят, несмотря на недавний прогресс в обеспечении гуманитарной помощи этому региону, в том числе через Кашатагский (Лачинский) коридор.

Специальный советник напомнил о Постановлении Международного Суда (МС) от 22 февраля 2023 года, которое было подтверждено Судом 6 июля 2023 года и в котором указаны временные меры по делу, касающемуся применения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (подданный Арменией против Азербайджана). Она также повторила призывы Генерального секретаря ООН от 24 февраля и 3 августа 2023 года, отметив, что решения Международного Суда обязательны для сторон.

Специальный советник выразил важность их полной реализации, в том числе по части осуществления всех мер для обеспечения беспрепятственного передвижения людей, транспортных средств и грузов по Кашатагскому коридору в обоих направлениях. Это послание она уже повторила ранее, в том числе на мероприятии 28 апреля 2023 года, организованном Постоянным представительством Армении при Организации Объединенных Наций на тему "Предотвращение зверских преступлений в цифровую эпоху".

"Тот факт, что некоторая гуманитарная помощь смогла достичь населения в этом районе, представляет собой позитивный шаг, который необходимо продолжать в соответствии с международным гуманитарным правом. Это был важный шаг вперед, который требует дальнейшего развития. Все люди заслуживают жизни, свободной от ненависти, отсутствия безопасности, голода и конфликтов", - резюмировала она.

Отметим, что 19 сентября Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, сообщается о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей, более 10 000 были эвакуированы.

20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Тысячи мирных жителей Арцаха сейчас находятся в пункте дислокации российского миротворческого контингента в Иванян. Поступают сообщения, что Азербайджан не позволяет их эвакуировать в Армению. Кроме того, 20 сентября поздно вечером стало известно, что Азербайджан целенаправленно расстрелял машину российского миротворческого контингента, погибли 5 человек, в том числе и замкомандующего РМК. Сегодня поступают сообщения о расстреле 20 сентября еще одной машине РМК, гибели одного военнослужащего и ранении второго.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей Баку и Степанакерта. Азербайджан потребовал разоружения Армии обороны Арцаха, сдачи плен всех военнослужащих и упразднение всех государственных структур.

22 сентября начался процесс упразднения Армии обороны Арцаха. Более того, стало известно, что РМК доставили порядка 50 тонн гумпомощи для арцахцев, многие из которых третий день спят под открытым небом, так как стали бездомными в результате очередной вражеской агрессии. Международное сообщество сквозь пальцы смотрит на бесчинства Азербайджана в Арцахе. Поступают сообщения, что вражеская сторона истребила население захваченных 19-20 сентября сел.