Суббота, 23 Сентября 2023 19:18

АрмИнфо. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал предложение президента Ирана Эбрахима Раиси об участии вооруженных сил ИРИ в миротворческих операциях по всему миру. Об этом сообщил заместитель главы администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди в своем микроблоге в Twitter.

Как передает Mehr, Раиси обратился к генсеку ООН с этим предложением во время поездки в Нью-Йорк на 78-й сессию Генеральной Ассамблеи ООН.

"Доктор Раиси выдвинул два предложения генеральному секретарю ООН, которые были им (главой ООН) одобрены. Первое предложение он определил как применение потенциала и возможностей, которые предлагают Вооруженные силы Исламской Республики для участия в миротворческих операциях", - написал Джамшиди.

Напоминается, что в ходе встречи с Гутерришем, президент Ирана выразил готовность Исламской Республики сотрудничать с ООН в ее усилиях, направленных на укрепление мира во всем мире и предотвращение угнетения народов.