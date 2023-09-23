Суббота, 23 Сентября 2023 19:13

АрмИнфо. Полицейские продолжают применять грубую несоразмерную силу в отношении участников акции протеста, требующих отставки действующего премьер-министра РА Никола Пашиняна на фоне последних процессов вокруг Арцаха из-за вражеской агрессии.

Как сообщает Национальный комитет, полицейские подвергают приводу граждан с площади Республики, которые весь день проводили информационные акции по городу, а сейчас стали собираться у здания исполнительного органа в центре Еревана.

В сети уже множество кадров с задержания демонстрантов, на которых видно, что полицейские применяют грубую силу в отношении мирных демонстрантов.

Отметим, что с 19 сентября в Ереване проходят массовые акции протеста с требованием отставки действующего премьера РА. Демонстранты проводят, в том числе и акции повиновения. Полиция применяет в отношении граждан не только грубую силу, но и спецсредства. В результате применения правоохранителями у здания правительства светошумовых гранат более трех десятков граждан были госпитализированы. Накануне сотрудники спецназа избили сына второго президента РА Роберта Кочаряна - Левона Кочаряна. Он был доставлен в больницу с сотрясением мозга. Кроме того, один из демонстрантов, попытался совершить суицид в полицейском участке.

Согласно сегодняшним данным Следкома Армении, "в ходе массовых собраний в столице уголовное преследование было возбуждено в отношении 49 человек, по подозрению в совершении участниками преступлений, пять человек уже арестованы".

Добавим также, что международные правозащитные организации, представители цивилизованного международного сообщества, которые еще несколько лет назад очень трепетно реагировали на подобные инциденты, сегодня хранят гробовое молчание и будто не замечают бесчинства правоохранителей РА