Суббота, 23 Сентября 2023 16:20

АрмИнфо."На полях" 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке замглавы МИД РА Ваге Геворгян встретился со специальным советником генерального секретаря ООН по предотвращению геноцида, заместителем генерального секретаря Алисой Вайриму Ндериту.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, представляя ситуацию, сложившуюся в результате развязанной Азербайджаном 19 сентября агрессии, Ваге Геворгян отметил, что нападение Азербайджана сопровождающееся преднамеренным нанесением ударов по гражданскому населению и инфраструктуре, а также предшествующее этому 10 месячное незаконное блокирование со стороны Баку Кашатагского (Лачинского) коридора являются явным свидетельством намерений Азербайджана завершить начатые этнической чистки народа Нагорного Карабаха.

В этом контексте была подчёркнута важность эффективной работы соответствующих механизмов ООН по предотвращению геноцида, направленная на предотвращение массовых преступлений в Нагорном Карабахе.

Отметим, что 19 сентября Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, сообщается о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей, более 10 000 были эвакуированы.

20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Тысячи мирных жителей Арцаха сейчас находятся в пункте дислокации российского миротворческого контингента в Иванян. Поступают сообщения, что Азербайджан не позволяет их эвакуировать в Армению. Кроме того, 20 сентября поздно вечером стало известно, что Азербайджан целенаправленно расстрелял машину российского миротворческого контингента, погибли 5 человек, в том числе и замкомандующего РМК. Сегодня поступают сообщения о расстреле 20 сентября еще одной машине РМК, гибели одного военнослужащего и ранении второго.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей Баку и Степанакерта. Азербайджан потребовал разоружения Армии обороны Арцаха, сдачи плен всех военнослужащих и упразднение всех государственных структур.

22 сентября начался процесс упразднения Армии обороны Арцаха. Более того, стало известно, что РМК доставили порядка 50 тонн гумпомощи для арцахцев, многие из которых третий день спят под открытым небом, так как стали бездомными в результате очередной вражеской агрессии. Международное сообщество сквозь пальцы смотрит на бесчинства Азербайджана в Арцахе. Поступают сообщения, что вражеская сторона истребила население захваченных 19-20 сентября сел.