Суббота, 23 Сентября 2023 11:36

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян на полях 78-ой сессии Генассамблеи ООН провел встречи с генсеком Совета Европы и Марией Пейчинович Бурич и президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич Эгер. В центре внимания встреч была тяжелая гуманитарная ситуация вокруг Арцаха.

Так согласно МИД РА, на Мирзоян и Бурич обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

Арарат Мирзоян подчеркнул, что агрессия, развязанная Азербайджаном против народа Нагорного Карабаха 19 сентября, после более чем 9-месячной блокады, открыто демонстрирует пренебрежительное отношение Баку к правам человека, международному и гуманитарному праву, международным обязательствам, в том числе и в рамках СЕ, а также ко многим адресованным посланиям международного сообщества. Глава МИД РА подтвердил, что необходимы четкие шаги, чтобы гарантировать безопасность и права народа Нагорного Карабаха.

В этом контексте была подчеркнута необходимость эффективной реализации международными партнерами соответствующих инструментариев, в том числе в рамках СЕ.

В тот же день армянский министр встретился с главой МККК, с которой также обсудил текущую ситуацию вокруг Арцаха.

Мирзоян подчеркнул необходимость решения гуманитарных проблем, вызванных более чем 9-месячной блокадой, а также очередным крупномасштабным нападением, развязанным Азербайджаном 19 сентября.

В этом контексте было подчеркнута необходимость обеспечения гуманитарного доступа соответствующих международных структур в Нагорный Карабах и в частности беспрепятственной деятельности МККК, в том числе посредством обеспечения бесперебойного перемещения товаров и людей в обоих направлениях через Кашатагский (Лачинский) коридор.

Отметим, что 19 сентября Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, сообщается о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей, более 10 000 были эвакуированы.

20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Тысячи мирных жителей Арцаха сейчас находятся в пункте дислокации российского миротворческого контингента в Иванян. Поступают сообщения, что Азербайджан не позволяет их эвакуировать в Армению. Кроме того, 20 сентября поздно вечером стало известно, что Азербайджан целенаправленно расстрелял машину российского миротворческого контингента, погибли 5 человек, в том числе и замкомандующего РМК. Сегодня поступают сообщения о расстреле 20 сентября еще одной машине РМК, гибели одного военнослужащего и ранении второго.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей Баку и Степанакерта. Азербайджан потребовал разоружения Армии обороны Арцаха, сдачи плен всех военнослужащих и упразднение всех государственных структур.

22 сентября начался процесс упразднения Армии обороны Арцаха. Более того, стало известно, что РМК доставили порядка 50 тонн гумпомощи для арцахцев, многие из которых третий день спят под открытым небом, так как стали бездомными в результате очередной вражеской агрессии. Международное сообщество сквозь пальцы смотрит на бесчинства Азербайджана в Арцахе. Поступают сообщения, что вражеская сторона истребила население захваченных 19-20 сентября сел