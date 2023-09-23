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 Суббота, 23 Сентября 2023 11:09
Марианна Мкртчян

Никол Пашинян провел телефонный разговор с Олафом Шольцем

Никол Пашинян провел телефонный разговор с Олафом Шольцем

АрмИнфо.Состоялся телефонный разговор премьер-министра РА Никола Пашиняна с канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем.

Как сообщает пресс-служба премьера РА, собеседники обсудили сложившуюся вокруг Нагорного Карабаха военно-политическую ситуацию и шаги по ее преодолению.

Была подчеркнута необходимость гарантий обеспечения безопасности и прав народа Нагорного Карабаха. Стороны также коснулись вопросов повестки дня сотрудничества Армения-Германия.

Отметим, что 19 сентября Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, сообщается о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей, более  10 000 были эвакуированы.

20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Тысячи мирных жителей Арцаха сейчас находятся в пункте дислокации российского миротворческого контингента в Иванян. Поступают сообщения, что Азербайджан не позволяет их эвакуировать в Армению. Кроме того, 20 сентября поздно вечером стало известно, что Азербайджан целенаправленно расстрелял машину российского миротворческого контингента, погибли 5 человек, в том числе и замкомандующего РМК.  Сегодня поступают сообщения о расстреле 20 сентября еще одной машине РМК, гибели одного военнослужащего и ранении второго.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей Баку и Степанакерта.  Азербайджан потребовал разоружения Армии обороны Арцаха, сдачи плен всех военнослужащих и упразднение всех государственных структур.

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