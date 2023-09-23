Суббота, 23 Сентября 2023 11:09

АрмИнфо.Состоялся телефонный разговор премьер-министра РА Никола Пашиняна с канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем.

Как сообщает пресс-служба премьера РА, собеседники обсудили сложившуюся вокруг Нагорного Карабаха военно-политическую ситуацию и шаги по ее преодолению.

Была подчеркнута необходимость гарантий обеспечения безопасности и прав народа Нагорного Карабаха. Стороны также коснулись вопросов повестки дня сотрудничества Армения-Германия.

Отметим, что 19 сентября Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, сообщается о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей, более 10 000 были эвакуированы.

20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Тысячи мирных жителей Арцаха сейчас находятся в пункте дислокации российского миротворческого контингента в Иванян. Поступают сообщения, что Азербайджан не позволяет их эвакуировать в Армению. Кроме того, 20 сентября поздно вечером стало известно, что Азербайджан целенаправленно расстрелял машину российского миротворческого контингента, погибли 5 человек, в том числе и замкомандующего РМК. Сегодня поступают сообщения о расстреле 20 сентября еще одной машине РМК, гибели одного военнослужащего и ранении второго.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей Баку и Степанакерта. Азербайджан потребовал разоружения Армии обороны Арцаха, сдачи плен всех военнослужащих и упразднение всех государственных структур.