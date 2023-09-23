Суббота, 23 Сентября 2023 11:04

АрмИнфо. Посольство США в Армении приветствует делегацию Конгресса во главе с сенатором Джерри Питерсом (демократ от Мичигана) в Армении.

Как сообщает пресс-служба посольства США в РА, в ходе своего визита в Армению 22-25 сентября сенатор Питерс встретится с премьер-министром РА Николом Пашиняном, спикером Национального собрания Аленом Симоняном, замглавы МИД Паруйром Оганесяном и другими заинтересованными сторонами, чтобы обсудить армяно- американские отношения и влияние последних военных действий Азербайджана на армянское население Нагорного Карабаха.

Питерс возложит венок к Мемориалу Геноцида армян. Он также отправится в Сюник, чтобы встретиться с местными чиновниками и обсудить проблемы безопасности и гуманитарные проблемы.