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АрмИнфо.После заседания СБ ООН по ситуации в Нагорном Карабахе состоялась встреча с главы МИД РА Арарата Мирзояна с помощником госсекретаря США Йюри Ким, которые собеседники посвятили ситуации в регионе и в Нагорном Карабахе.
Как сообщил Мирзоян в своем микроблоге Х, стороны подтвердили необходимость принятия решительных международных мер по сдерживанию действий и усилий Азербайджана по дестабилизации региона.
|Мирзоян встретился с Ким
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|Началась сдача вооружения Армии обороны Нагорного Карабаха - РМК
|Бельгия осудила агрессию Баку простив Арцаха
|Никакого соглашения с Азербайджаном о гарантиях безопасности или амнистии не достигнуто - Бабаян
|Судебное заседание по делу Армена Ашотяна перенесли на 27 сентября
|Венгрия не дала согласие для утверждения заявления от имени всех стран-членов ЕС по ситуации в Нагорном Карабахе
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|Геноцидовед: Факторы риска геноцида присутствовали в Нагорном Карабахе на протяжении многих лет
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|В Армении не стихают акции с требованиями об отставке главы правительства
|Президент Ирана: Авторитетное присутствие ВС Ирана предотвратит любые изменения геополитики региона и изменения границ
|Никол Пашинян и Тойво Клаар обсудили военно-политическую ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
|Путин предложил обсудить сотрудничество с ближайшими соседями России на заседании Совбеза
|При посредничестве российских миротворцев с азербайджанской стороной ведутся переговоры о въезде и выезде граждан из Арцаха
|Захарова переложила ответственность за происходящее сегодня в Арцахе на Париж
|Президент РА: пришло время действовать, а не безразлично молчать
|Студенты ряда ереванских ВУЗов объявили забастовку
|Тойво Клаар в Ереване
|Андранник Теванян - на свободе
|Иранский чиновник: Никакого коридора не будет, а в случае необходимости река Аракс окраситься кровью агрессоров
|Лидер партии <Страна для жизни>: уход Никола Пашиняна и его команды не имеет альтернативы
|Европейский дипломат: Россия виновата в блицкриге Азербайджана против армян Нагорного Карабаха
|Армения откроет Гуманитарную станцию в селе Корнидзор Сюникской области
|Левон Кочарян госпитализирован
|Мирзоян на встрече с Рау подчеркнул недопустимость политики Баку по подверганию народа Нагорного Карабаха этнической чистке
|Глава МИД Армении призвал Совбез ООН ввести миротворцев всемирной организации в Нагорный Карабах для обеспечения прав арцахцев
|Еврокомиссия направит 500 тыс. евро на гуманитарную помощь беженцам из Арцаха
|Глава МИД Армении напомнил Совбезу ООН о его неадекватной реакции на агрессию Азербайджана против Арцаха
|Эксперт: в регионе Нагорного Карабаха возникла новая реальность
|Омбудсмен призвала правоохранителей следовать букве закона во время задержания участников акций неповиновения
|Оппозиционный блок <Мать Армения> заметно укрепил свои позиции на выборах в Совет старейшин Еревана
|Полиция РА: На данный момент в Ереване нет закрытых дорог
|Самвел Мартиросян: Обнаружена серьезная хакерская атака на госструктуры и аэропорт
|Армения откажется от печати в паспорте, указывающий на действительность документа в зарубежных странах
|Боррель и Хакан обсудили ситуацию вокруг Арцаха
|Ишхан Саателян правоохранителям: Защищая Никола Пашиняна, вы расшатываете наши границы
|Никол Пашинян разъяснил позицию Еревана относительно возможного переезда жителей Нагорного Карабаха в РА
|Азербайджанцы демонтировали символ освобождения Шуши - танк Т-72
|Экс-премьер: акции гражданского неповиновения продолжатся, запланировано проведение мощного митинга
|Пашинян заявил о "реальном шансе" для жителей Нагорного Карабаха
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|Президент Tуркменистана встретился со специальным представителем президента США по климату
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