Пятница, 22 Сентября 2023 23:41

АрмИнфо.После заседания СБ ООН по ситуации в Нагорном Карабахе состоялась встреча с главы МИД РА Арарата Мирзояна с помощником госсекретаря США Йюри Ким, которые собеседники посвятили ситуации в регионе и в Нагорном Карабахе.

Как сообщил Мирзоян в своем микроблоге Х, стороны подтвердили необходимость принятия решительных международных мер по сдерживанию действий и усилий Азербайджана по дестабилизации региона.