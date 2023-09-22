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 Пятница, 22 Сентября 2023 20:05
Александр Аванесов

Эксперт: главное оружие россиян в Армении - Пашинян, все остальные - просто игрушки

Эксперт: главное оружие россиян в Армении - Пашинян, все остальные - просто игрушки

АрмИнфо. Главное оружие россиян в Армении - действующий премьер-министр РА Никол Пашинян, все остальные - просто игрушки. Подобной точки зрения в своей статье придерживается эксперт по Азербайджану Татевик Айрапетян.

<Меня удивляет, что наша общественность обманута ложным тезисом о том, что Пашинян противостоит Москве или что Москва желает его смещения. После 2018 года многие говорили, что Москва не любит Пашиняна, хочет его отстранить от власти, и приписывают этому войну 2020 года.  Однако в результате войны влияние России только возросло, а Нагорный Карабах попал в беспрецедентную зависимость от России>, - отметила эксперт.

Она добавила, что Москва, которая <не любит> Пашиняна, явно поддержала его накануне выборов в 2021 году. <Почему? Да потому, что фильм еще не закончился.  Пашинян предпринимает ложные, якобы антироссийские  шаги, критикуя миротворцев, а в ответ Россия санкционирует новое нападение на Арцах, обвиняя во всем Пашиняна, который, тем самым,  окончательно умывает руки от темы Арцаха, оставляя наших соотечественников в сложной ситуации>, - отметила Айрапетян.

Она добавила, что тот же <антироссийский> Пашинян за несколько часов до заседания Совета Безопасности ООН заявил, что опасности этнических чисток в Арцахе нет, тем самым, оказывая услугу России и, конечно же, Азербайджану и Турции. <В результате, ожидать какого-либо вмешательства со стороны международных организаций становится нереально, поскольку глава страны говорит, что все в порядке, не вмешивайтесь. Это еще один эпизод, касающийся <прозападного> курса Пашиняна.

Следующим на очереди станет Сюник.  <Именно поэтому маргаритасимоньяны,  которых в нашей стране не терпят, говорят: <выходите на площади и улицы>, в результате чего нормальные люди не хотят становиться пророссийским инструментом,  даже в случае с Пашиняном. На арену выносятся лица, которые воспринимаются как пророссийские, и люди не хотят за ними идти.  Как итог, у Пашиняна что-то остается>, - отметила Айрапетян.

Она указала на повторение одного и того же сценария: антироссийские тексты Пашиняна, война, потери, в результате которых в стране крепнут позиции  русских. <Всякий раз, когда люди хотят убрать Пашиняна, представители власти кричат: "Вы  что, хотите русских? Нет, конечно, нет, слышится в ответ, ведь они нас предали. Главное оружие россиян в Армении - Пашинян,  все остальные - просто игрушки>, - констатировала эксперт. 

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