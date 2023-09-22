Пятница, 22 Сентября 2023 19:09

АрмИнфо. Во исполнение договорённостей о прекращении боевых действий, достигнутых при посредничестве командования Российского миротворческого контингента, под контролем российских военнослужащих началась сдача вооружения и боеприпасов подразделений Армии обороны Нагорного Карабаха, сообщает пресс-служба РМК.

Кроме этого, отмечается в сообщении, вооружённые формирования Нагорного Карабаха покидают свои посты, в рамках договоренностей, достигнутых на встрече в Евлахе. На сегодня было сдано более 800 единиц стрелкового оружия, гранаты, минометы, ПТУР и ПЗРК.