Пятница, 22 Сентября 2023 18:38

АрмИнфо. Никакого соглашения с Азербайджаном о гарантиях безопасности или амнистии не достигнуто. Об этом агентству Reuters сообщил советник президента Арцаха Давид Бабаян.

"Эти вопросы еще требуют решения, конкретных результатов пока нет", - сказал он.

Ранее советник президента Азербайджана по внешней политике Хикмет Гаджиев заявил, что Баку "планирует примирение для тех карабахских боевиков, которые сдадут оружие".

Вместе с тем, по словам Бабаяна, достигнута договоренность о том, что 22 сентября гуманитарный конвой отправится из Армении в Карабах через Лачинский коридор. "Ситуация очень тяжелая: люди умирают от голода, нет электричества, нет топлива, у нас много беженцев", - сказал он.

Отметим, что семь российских миротворческих машин, включая большие грузовики, проехали в пятницу через армянский блокпост, направляясь в Нагорный Карабах, сообщил находящийся там корреспондент Reuters.