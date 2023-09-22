Пятница, 22 Сентября 2023 18:24

АрмИнфо. Судебное заседание по делу зампреда Республиканской парти Армении Армена Ашотяна перенесли на 27 сентября в 18:00.

Как заявил журналистам адвокат Ашотяна Тигран Атанесян, заседание перенесли Из-за неявки следователя и прокурора.

Напомним, Ашотян находится под арестом с 16 июня по факту предполагаемых злоупотреблений, совершенных в Ереванском государственном медицинском университете имени Мхитара Гераци. Сам Ашотян себя виновным не признает, и считает происходящее открытой и циничной политической травлей.