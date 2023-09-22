Пятница, 22 Сентября 2023 18:22

АрмИнфо. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал информацию о том, что его страна не дала согласия для утверждения заявления от имени всех 27 стран-членов ЕС по ситуации в Нагорном Карабахе.

Согласно заявлению Сийярто, размещенного на его странице в Facebook, Венгрия и несколько других стран-членов ЕС "сделали замечания и предложения по совместному заявлению". "Но консенсус не был достигнут, поэтому высокий представитель ЕС (Жозеп Боррель - ред.) выступил с заявлением от своего имени", - отметил он.

Сийярто уверяет, что Венгрия выступает за мир в Карабахе. "После многих лет пришло время положить конец страданиям народа Карабаха. Эти односторонние заявления не приносят пользы, но ООН предоставляет прекрасную возможность обсудить их лично", - добавил он.

Ранее редактор по вопросам Европы "Радио Свобода" Рикард Джозвяк сообщил, что Венгрия не дала своего согласися для утверждения заявления от имени всех 27 стран-членов ЕС по ситуации в Нагорном Карабахе. В заявлении Борреля говорилось о том, что Азербайджан несет ответственность за обеспечение прав и безопасности карабахских армян, включая их право жить в своих домах без запугивания и дискриминации. Принудительное перемещение гражданского населения с помощью военных или других средств встретит жесткий ответ со стороны ЕС, отметил глава дипломатии ЕС.