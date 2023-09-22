Пятница, 22 Сентября 2023 18:14

АрмИнфо. Национальный академический театр оперы и балета им. А. Спендиаряна переносит все свои сентябрьские представления на октябрь.

Как говорится в официальном сообщении Театра, оперное представление <Ануш>, запланированное на 22 сентября 2023 года, переносится на 19 октября 2023 года, <Травиата>, запланированное на 23 сентября, состоится 21 октября, а представление <Турандот>, запланированное на 25 сентября - 20 октября.

Желающие вернуть билеты на представления могут обратиться в кассу Театра до 2 октября 2023 года.

<Приносим извинения за причиненные неудобства>, - говорится в заявлении руководства Театра.