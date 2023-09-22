Пятница, 22 Сентября 2023 17:40

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 25 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 на улице Мазманяна, 76, 78, 80 на улице Оганова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 16, 18 на улице Ширака, жилой дом 1 на 2-ом переулке ул. Ширака, жилые дома 62/1, 62/2 на улице Араратяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 Кассационный суд односторонне, Республиканская прокуратура односторонне, жилые дома 8, 10 на Северном проспекте и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома 1-41Б, 5-11 в кв. “Канакер ГЭС”, частные дома 5-5/153, 11, 22/5, 333 на улице Гапанцяна, жилые дома 1А, 1Б, 1/1 на улице Грибоедова, жилые дома 15-17 на улице Н. Наряна, жилые дома 5/7-7 на улице Паруйра Севака, жилые дома 30, 30А на улице Улнеци, частные дома 2-39 на 39-ой улице Арабкира, 1-12/4 на 41-ой улице Арабкира, жилой дом 42/2 на улице Айрика Мурадяна;

в Армавирской области:

10:00-14:00 село Даларик;

в Арагацотнской области:

11:00-16:00 частично село Ошакан и село Воскеваз;

в Араратской области:

10:00-16:00 частично улицы 1-7, Гераци, Дпроцаканнери, Анрапетутяна, Араратяна, Шираза, частично кварталы 1-6, “Нор” в городе Масис; частично села Аревабуйр, Джраовит, Айнтап, Нор Харберд, Нор Кюрин, Мармарашен, Авшар, Айгаван;

10։30-12։30 частично село Нарек;

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12։30 частично село Ринд;

в Лорийской области:

10:00-15:00 села Агети, Цатер;

11:00-15:00 села Привольное, Сарчапет;

11:00-17:00 села Гюлагарак, Гаргар, Вардаблур, Обардзи, Куртан, Пушкино, Амракиц.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 26 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 14, 16 на улице Мазманяна, жилые дома 2, 4, 6, 6/1, 6а, 6/2, 8, 10 на улице Ширака, жилой дом 16/2 на улице Ехбайрутяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), детский сад N137, частные дома на улицах Одессы, Мадояна, Патканяна, Раздана, Додохяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на улицах Норка 9, 13, 17, частные дома на улице Г. Овсепяна, компания “Научный центр травматологии и ортопедии" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

11:00-15:00 частные дома 2-18 на 8-ой улице Нубарашена, 1-12 на 10-ой улице, 1-12 на 12-ой улице;

11:00-17:00 абоненты-жильцы жилого дома 22 на улице Саряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 56 на улице Пушкина, адрес 42 на 1-ом переулке Айгедзори, жилые дома 2, 4 на улице Амиряна, частные дома 6-45 на улице Бюзанда, частные дома 18-45 на улице Кохбаци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 5-7 на 4-ом переулке Врацакан, жилой дом 32/8 на пр. Комитаса, жилой дом 49/1 на улице Мамиконянца, частные дома 1-15 на 1-ом тупике Баграмяна, 1-14 на улице Алиханяна, 22-51/1 на улице Думани, 3-47/3 на улице Каленца, 1-10 на 38-ой улице Арабкира, 1-7 на улице Барбюса, ясли-детский сад N208, жилые дома 41/5-356 у Шрджанцик Тоннеля, жилые дома 5-9 на улице Адонца, жилые дома 1, 2 на улице Толбухина, школа N77, жилой дом 6 на улице Давида Анахта;

в Армавирской области:

10:00-17:00 села Мргашат, Аревик, Алашкерт, Норапат;

в Араратской области:

10։30-12։30 частично село Кахцрашен;

12:00-14:00 частично улицы Маркса, Товмасяна, Агаяна, Туманяна, Кирова, Гукасяна, Степаняна, Абовяна, Арама Хачатряна, Нар-Доса, Чаренца, Исаакяна, С. Акобяна, Нерсисяна, Мамиконяна, Прошяна, Теряна, Авагяна, Шаумяна, Атарбекяна, Комитаса, Горцаранаин, Ереванян, Мясникяна, Мхчяна, Огостоси 23 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10։30-11։30 села Вардаовит и Гетик;

10։30-12։30 частично квартал ‘Нораван”, частично улица Амбардзумяна и частично Ереванское шоссе в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

10։00-16։00 частично село Птгни;

10։30-16։30 село Катнахбюр и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); тепличные хозяйства села Камарис; село Арамус и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); рудники села Арамус;

11:00-16:30 частично село Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), садоводческая компания “Арагил”, улицы 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 38, 39, 40 в селе Зовуни;

в Гегаркуникской области:

11։00-11:30 частично населенный пункт Варденик полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-14:00 населенные пункты Мадина, Неркин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); села Мец Масрик, Кутакан, Кахакн, Третук, ООО “Грант Карапетян”, телестанция, газозаправочная станция “Гога-Седа”, ООО “Лусине Хачатрян”;

12։00-12:30 населенный пункт Вардадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

15:00-17:00 села Гегамасар, Норакерт, Авазан, Покр Масрик, Арпунк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “Шикаварс”, станции операторов “Юком”, “Виваселл-МТС”, скважины ВП ''Гегаркуник”;

в Лорийской области:

10:00-15:00 села Акори и Качачкут;

в Ширакской области:

11:00-17:00 села Арегнадем, Гташен и Камхут.