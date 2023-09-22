Пятница, 22 Сентября 2023 17:18

АрмИнфо. Азербайджан допускает "амнистию" для армянских военных Нагорном Карабахе, которые сложат оружие. Об этом заявил советник по внешней политике президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Даже в отношении бывших военнослужащих и участников боевых действий, если они могут быть классифицированы таким образом, и даже для них мы предусматриваем амнистию или также намекаем на амнистию", - цитирует Гаджиева агентство Reuters.

Он заверил, что Азербайджан хочет "мирной реинтеграции карабахских армян".

Весь мир с 12 декабря 2022 года молча наблюдал за "миролюбием Азербайджана и добрых намерениях в отношении армян в Арцахе". Кульминация этой доброты была 19-21 сентября, когда мирное армянское население, уморенное голодом, бомбили и расстреливали со всех сторон. Когда в детей летели ракеты и пули.