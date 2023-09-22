Пятница, 22 Сентября 2023 16:49

АрмИнфо.Трагедия, разворачиваемая в Нагорном Карабахе, породила не только новую волну антироссийских настроений в провластных армянских СМИ, но и ожидаемое противодействие и контрпропаганду в российском медиаполе с перекладыванием ответственности за агонию Нагорного Карабаха на действующее преступное армянское руководство. Об этом говорится в заявлении зам. председателя Республиканской партии Армении Армена Ашотяна из Уголовно-исправительное учреждение "Нубарашен".

"Однако наряду со справедливым анализом ситуации и обширным фактологическим материалом отдельно от вины Никола Пашиняна в российском политическом и аналитическом стриме возник опасный перегиб со своими двойными стандартами и уклонением от неприятных фактов, не соответствующих параофициальному нарративу.

Во-первых, повторяя азербайджанскую формулировку о т.н. "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе вы оправдываете украинскую антитеррористическую операцию в Донбассе, начатую еще президентом Порошенко в 2014-ом году. Слишком явный диссонанс, скрап, который не удастся.

Во-вторых, ссылаясь на признание Пашиняном Нагорного Карабаха частью Азербайджана и на данном аргументе рассматривая последние убийства армян в НК как и внутреннее дело Азербайджана", вы опять забываете тот факт, что сами рассматривали подобное поведение украинского руководства по отношению к Донбассу как нацистское и человеконенавистническое еще до февраля 2022-ого года, до признания ЛНР и ДНР. Как так получается, что то же самое поведение в одном случае "внутреннее дело", а в другом - нацизм?", - задался вопросом Ашотян.

По словам политика, считая нападения Азербайджана на Нагорный Карабах его "внутренним делом", российские медиа-персонажи игнорируют целый пласт международного права об обязанностях государств-членов ООН даже в случае "собственных граждан" гарантировать их основные права и свободы, не говоря уже о механизмах международного вмешательства в случае гуманитарных катастроф, вплоть до интервенции.

"По иронии судьбы в день расправы Азербайджаном над самоопределившимся народом Нагорного Карабаха министр иностранных дел Лавров в Нью-Йорке на заседании Совбеза ООН по Украине ссылался и защищал право народа на самоопределение, правда, не Нагорного Карабаха, а "новых территорий". Пахнет двойными стандартами, которые российское сообщество любит приписывать исключительно Западу", - заметил Ашотян.

По его словам, восприятие ситуации на Южном Кавказе через призму открытия второго фронта против России и роль Пашиняна в этой авантюре в корне верны. Однако, продолжил он, дамы и господа, вы умалчиваете тот неоспоримый факт, что перевод конфликта в горячую фазу синициировал непосредственно президент Алиев.

"Следовательно, он виновен, как минимум, не меньше Пашиняна в попытках расшатать ситуацию под боком России и в сфере ее жизненных интересов. Не говоря уже о президенте Турции.

В трагедии, которую сегодня переживает мой народ, виновны мы сами. Пашинян - это позор и клеймо армянского народа. В то же время ожидания от политической элиты союзнического государства и братского народа включают в себя сочувствие, солидарность и справедливость.

Друг познается в беде. И спасающие тысячи армянских детей, женщин и престарелых российские миротворцы в Нагорном Карабахе тому подтверждение. Будьте как они, господа- медиа-персонажы", - резюмировал Ашотян