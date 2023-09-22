Arminfo.info



 Пятница, 22 Сентября 2023 16:41
Алина Оганесян

Директор Колледжа культуры и искусства им. Ш. Азнавура: Для меня, как и для любого армянина Арцах - это Армения

Директор Колледжа культуры и искусства им. Ш. Азнавура: Для меня, как и для любого армянина Арцах - это Армения

АрмИнфо. Я армянин, и моя родина - Армения, а Арцах для меня Армения. Об этом заявил директор Ереванского государственного колледжа культуры и искусства им. Ш. Азнавура Вреж Киракосян. Он отметил, что вынужден опубликовать заявление, чтобы опровергнуть опубликованные в ряде СМИ сведения об участии студентов Колледжа в акциях неповиновения на площади Республики.

Киракосян заметил, что как руководитель учебного заведения обязан сохранять аполитичный статус учебного заведения. <У меня есть свои политические взгляды, но я не имею права их навязывать, представлять или пропагандировать среди своих студентов, потому что я занимаюсь образованием. В Колледже нет ни единого студента, который мог бы сказать, что я когда-либо говорил или говорю о своих политических взглядах, или, тем более, навязываю или распространяю свои идеи>, - заявил Киракосян.

Он рассказал, что сегодня студенты его встретили у входа в колледж с плакатами <Арцах это Армения> , и спросили, каково его мнение на этот счет. <Я сказал, что для меня, как и для любого армянина Арцах - это Армения>, - подчеркнул глава Колледжа.

Он также сообщил, что проинформировал учащихся, что в случае их отсутствия на уроках, последние получат неявку. А на вопрос должны ли они участвовать в акциях неповиновения, Киракосян сказал студентам, что поскольку последние являются несовершеннолетними, то Колледж несет  ответственность за их безопасность.

<Если собираетесь покинуть студенческую аудиторию, то мы обязаны об этом сообщить вашим родителям, поскольку они провожали вас в учебное заведение>, - сказал учащимся Вреж Киракосян.  Он также рассказал, что сообщил о ситуации Министерству образования, науки, культуры и спорта Армении.

<Прошу не политизировать ничего связанного с колледжем им.

Ш.Азнавура, также прошу не зарабатывать дивиденды, пользуясь созданной ситуацией, и не делать прочие комментарии. На данный момент Колледж работает в обычном режиме>, - сказал Вреж Киракосян.

Отметим, что сегодня студенты ряда столичных ВУЗов бойкотировали образовательный процесс и приняли участие в акциях неповиновения в поддержку граждан Арцаха и с требованием отставки премьер-министра РА Никола Пашиняна.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Началась сдача вооружения Армии обороны Нагорного Карабаха - РМКНачалась сдача вооружения Армии обороны Нагорного Карабаха - РМК
Бельгия осудила агрессию Баку простив АрцахаБельгия осудила агрессию Баку простив Арцаха
Никакого соглашения с Азербайджаном о гарантиях безопасности или амнистии не достигнуто - Бабаян
Судебное заседание по делу Армена Ашотяна перенесли на 27 сентябряСудебное заседание по делу Армена Ашотяна перенесли на 27 сентября
Венгрия не дала согласие для утверждения заявления от имени всех стран-членов ЕС по ситуации в Нагорном КарабахеВенгрия не дала согласие для утверждения заявления от имени всех стран-членов ЕС по ситуации в Нагорном Карабахе
Национальный академический театр оперы и балета переносит все сентябрьские представленияНациональный академический театр оперы и балета переносит все сентябрьские представления
Геноцитовед: Факторы риска геноцида присутствовали в Нагорном Карабахе на протяжении многих летГеноцитовед: Факторы риска геноцида присутствовали в Нагорном Карабахе на протяжении многих лет
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Азербайджан допускает Азербайджан допускает "амнистию" армянских военных в Нагорном Карабахе
Медики Армении провели акцию протеста у здания Международного комитета Красного КрестаМедики Армении провели акцию протеста у здания Международного комитета Красного Креста
Пашинян- предатель и преступник? Hо!: Зампред РПА обвинил российские медиа- персонажи в ангажированностиПашинян- предатель и преступник? Hо!: Зампред РПА обвинил российские медиа- персонажи в ангажированности
ЕСПЧ обязал Баку воздерживаться от любых действий, могущих привести к нарушению права на жизнь в АрцахеЕСПЧ обязал Баку воздерживаться от любых действий, могущих привести к нарушению права на жизнь в Арцахе
Валери Буайе: Мы вновь являемся молчаливыми свидетелями этнических чистокВалери Буайе: Мы вновь являемся молчаливыми свидетелями этнических чисток
Директор Колледжа культуры и искусства им. Ш. Азнавура: Для меня, как и для любого армянина Арцах - это АрменияДиректор Колледжа культуры и искусства им. Ш. Азнавура: Для меня, как и для любого армянина Арцах - это Армения
По требованию Федерации бокса Армении Чемпионат Европы по боксу U22 из Азербайджана перенесен в ЧерногориюПо требованию Федерации бокса Армении Чемпионат Европы по боксу U22 из Азербайджана перенесен в Черногорию
В Армении не стихают акции с требованиями об отставке главы правительстваВ Армении не стихают акции с требованиями об отставке главы правительства
Президент Ирана: Авторитетное присутствие ВС Ирана предотвратит любые изменения геополитики региона и изменения границПрезидент Ирана: Авторитетное присутствие ВС Ирана предотвратит любые изменения геополитики региона и изменения границ
Никол Пашинян и Тойво Клаар обсудили военно-политическую ситуацию вокруг Нагорного КарабахаНикол Пашинян и Тойво Клаар обсудили военно-политическую ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
Путин предложил обсудить сотрудничество с ближайшими соседями России на заседании СовбезаПутин предложил обсудить сотрудничество с ближайшими соседями России на заседании Совбеза
При посредничестве российских миротворцев с азербайджанской стороной ведутся переговоры о въезде и выезде граждан из АрцахаПри посредничестве российских миротворцев с азербайджанской стороной ведутся переговоры о въезде и выезде граждан из Арцаха
Захарова переложила ответственность за происходящее сегодня в Арцахе на ПарижЗахарова переложила ответственность за происходящее сегодня в Арцахе на Париж
Президент РА: пришло время действовать, а не безразлично молчатьПрезидент РА: пришло время действовать, а не безразлично молчать
Студенты ряда ереванских ВУЗов объявили забастовкуСтуденты ряда ереванских ВУЗов объявили забастовку
Тойво Клаар в ЕреванеТойво Клаар в Ереване
Андранник Теванян - на свободеАндранник Теванян - на свободе
Иранский чиновник: Никакого коридора не будет, а в случае необходимости река Аракс окраситься кровью агрессоровИранский чиновник: Никакого коридора не будет, а в случае необходимости река Аракс окраситься кровью агрессоров
Лидер партии <Страна для жизни>: уход Никола Пашиняна и его команды не имеет альтернативыЛидер партии <Страна для жизни>: уход Никола Пашиняна и его команды не имеет альтернативы
Европейский дипломат: Россия виновата в блицкриге Азербайджана против армян Нагорного КарабахаЕвропейский дипломат: Россия виновата в блицкриге Азербайджана против армян Нагорного Карабаха
Армения откроет Гуманитарную станцию в селе Корнидзор Сюникской областиАрмения откроет Гуманитарную станцию в селе Корнидзор Сюникской области
Левон Кочарян госпитализированЛевон Кочарян госпитализирован
Мирзоян на встрече с Рау подчеркнул недопустимость политики Баку по подверганию народа Нагорного Карабаха этнической чисткеМирзоян на встрече с Рау подчеркнул недопустимость политики Баку по подверганию народа Нагорного Карабаха этнической чистке
Глава МИД Армении призвал Совбез ООН ввести миротворцев всемирной организации в Нагорный Карабах для обеспечения прав арцахцевГлава МИД Армении призвал Совбез ООН ввести миротворцев всемирной организации в Нагорный Карабах для обеспечения прав арцахцев
Еврокомиссия направит 500 тыс. евро на гуманитарную помощь беженцам из АрцахаЕврокомиссия направит 500 тыс. евро на гуманитарную помощь беженцам из Арцаха
Глава МИД Армении напомнил Совбезу ООН о его неадекватной реакции на агрессию Азербайджана против АрцахаГлава МИД Армении напомнил Совбезу ООН о его неадекватной реакции на агрессию Азербайджана против Арцаха
Эксперт: в регионе Нагорного Карабаха возникла новая реальностьЭксперт: в регионе Нагорного Карабаха возникла новая реальность
Омбудсмен призвала правоохранителей следовать букве закона во время задержания участников акций неповиновенияОмбудсмен призвала правоохранителей следовать букве закона во время задержания участников акций неповиновения
Оппозиционный блок <Мать Армения> заметно укрепил свои позиции на выборах в Совет старейшин ЕреванаОппозиционный блок <Мать Армения> заметно укрепил свои позиции на выборах в Совет старейшин Еревана
Полиция РА: На данный момент в Ереване нет закрытых дорогПолиция РА: На данный момент в Ереване нет закрытых дорог
Самвел Мартиросян: Обнаружена серьезная хакерская атака на госструктуры и аэропортСамвел Мартиросян: Обнаружена серьезная хакерская атака на госструктуры и аэропорт
Армения откажется от печати в паспорте, указывающий на действительность документа в зарубежных странахАрмения откажется от печати в паспорте, указывающий на действительность документа в зарубежных странах
Боррель и Хакан обсудили ситуацию вокруг АрцахаБоррель и Хакан обсудили ситуацию вокруг Арцаха
Ишхан Саателян правоохранителям: Защищая Никола Пашиняна, вы расшатываете наши границыИшхан Саателян правоохранителям: Защищая Никола Пашиняна, вы расшатываете наши границы
Никол Пашинян разъяснил позицию Еревана относительно возможного переезда жителей Нагорного Карабаха в РАНикол Пашинян разъяснил позицию Еревана относительно возможного переезда жителей Нагорного Карабаха в РА
Азербайджанцы демонтировали символ освобождения Шуши - танк Т-72Азербайджанцы демонтировали символ освобождения Шуши - танк Т-72
Экс-премьер: акции гражданского неповиновения продолжатся, запланировано проведение мощного митингаЭкс-премьер: акции гражданского неповиновения продолжатся, запланировано проведение мощного митинга
Пашинян заявил о Пашинян заявил о "реальном шансе" для жителей Нагорного Карабаха
Турция и Азербайджана с трибуны ООН в унисон оправдали агрессию против народа АрцахаТурция и Азербайджана с трибуны ООН в унисон оправдали агрессию против народа Арцаха
Студсовет Ереванской государственной консерватории объявил забастовкуСтудсовет Ереванской государственной консерватории объявил забастовку
Эпоха мира в действии: Азербайджанцы в Телеграмме распространяют фотографии армян, грозясь изнасиловать и убить ихЭпоха мира в действии: Азербайджанцы в Телеграмме распространяют фотографии армян, грозясь изнасиловать и убить их
Подвергнут приводу лидер партии Подвергнут приводу лидер партии "Мать Армения"
Боб Менендес представил законопроект о поддержке армян против АзербайджанаБоб Менендес представил законопроект о поддержке армян против Азербайджана
Президент Tуркменистана встретился со специальным представителем президента США по климатуПрезидент Tуркменистана встретился со специальным представителем президента США по климату
Главы МИД Армении и Германии подчеркнули императив предотвращения преступлений в Нагорном Карабахе после последней вражеской агрессииГлавы МИД Армении и Германии подчеркнули императив предотвращения преступлений в Нагорном Карабахе после последней вражеской агрессии
Секретарь СБ Армении: Ереван использует площадку ООН для изменения ситуации в Нагорном КарабахеСекретарь СБ Армении: Ереван использует площадку ООН для изменения ситуации в Нагорном Карабахе
Постпред Армении в ОБСЕ: Немедленное вмешательство международного сообщества и внедрение международных механизмов для обеспечения прав народа Арцаха императивПостпред Армении в ОБСЕ: Немедленное вмешательство международного сообщества и внедрение международных механизмов для обеспечения прав народа Арцаха императив
Постоянные члены Совбеза ООН призвали Азербайджан обеспечить права и безопасность армян Нагорного КарабахаПостоянные члены Совбеза ООН призвали Азербайджан обеспечить права и безопасность армян Нагорного Карабаха
Помощник Генсека ООН назвал единственный устойчивый курс на будущее по вопросу АрцахаПомощник Генсека ООН назвал единственный устойчивый курс на будущее по вопросу Арцаха
Глава МИД Германии: Исход этнических армян из Нагорного Карабаха неприемлемГлава МИД Германии: Исход этнических армян из Нагорного Карабаха неприемлем
Пашинян и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном КарабахеПашинян и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Возбуждено уголовное дела в связи с потасовкой между депутатами правящей партии и родственниками погибших солдат в <Ераблуре>Возбуждено уголовное дела в связи с потасовкой между депутатами правящей партии и родственниками погибших солдат в <Ераблуре>
Читать больше



Эксперты
У Союза армян Украины две Родины - Давид МкртчянУ Союза армян Украины две Родины - Давид Мкртчян
Евродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕСЕвродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕС
Эксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeмЭксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeм
Шушаник Асатрян: Шушаник Асатрян: "То, что я не могу сказать словами - превращаю в кадр, то что выходит за пределы визуального - становится литературой"
Эксперт: московская платформа встреч лидеров Армении и Азербайджана себя исчерпалаЭксперт: московская платформа встреч лидеров Армении и Азербайджана себя исчерпала
Читать больше
Комментируемые
Возбуждено уголовное дела в связи с потасовкой между депутатами правящей партии и родственниками погибших солдат в <Ераблуре>Возбуждено уголовное дела в связи с потасовкой между депутатами правящей партии и родственниками погибших солдат в <Ераблуре>
Армяне Лос-Анджелеса требуют отставки Никола ПашинянаАрмяне Лос-Анджелеса требуют отставки Никола Пашиняна
Константин Затулин: Азербайджан стреляет по армянам, а попадает в МосквуКонстантин Затулин: Азербайджан стреляет по армянам, а попадает в Москву
Слушания по ситуации в Нагорном Карабахе состоятся 14 сентябряСлушания по ситуации в Нагорном Карабахе состоятся 14 сентября
Завтра в Арцахе выберут нового президента: И.о. главы государства призвал арцахцев к трезвостиЗавтра в Арцахе выберут нового президента: И.о. главы государства призвал арцахцев к трезвости
СК: в Сюникской области задержаны семеро граждан, в том числе блогер Мика Бадалян и обозреватель радио Sputnik Армения Ашот ГеворкянСК: в Сюникской области задержаны семеро граждан, в том числе блогер Мика Бадалян и обозреватель радио Sputnik Армения Ашот Геворкян
Бывший прокурор МУС: администрация Байдена может стать ответственной за геноцид в АрцахеБывший прокурор МУС: администрация Байдена может стать ответственной за геноцид в Арцахе
Ирина Хакамада проведет в Армении мастер-класс на тему Ирина Хакамада проведет в Армении мастер-класс на тему "Эмоциональный капитал. Как превратить эмоции в доход"
Может, пришло время для общенациональной мобилизации? -  Давид АнанянМожет, пришло время для общенациональной мобилизации? -  Давид Ананян
Д. Песков: из  Армении Россия уходить не можетД. Песков: из  Армении Россия уходить не может
Риск возобновления боевых действий между Арменией и Азербайджаном значительно увеличился - экспертРиск возобновления боевых действий между Арменией и Азербайджаном значительно увеличился - эксперт
ЦИК Армении принял пять коробок с подписями гражданЦИК Армении принял пять коробок с подписями граждан
Генерал: Арцах сможет бороться и оставаться армянским только в одном случаеГенерал: Арцах сможет бороться и оставаться армянским только в одном случае
Жители Еревана в основе своей индифферентны к выборам столичного Совета старейшинЖители Еревана в основе своей индифферентны к выборам столичного Совета старейшин
Правозащитник считает неслучайным запрет на въезд в Армению таким проармянским деятелям как Виктор Кривопусков и Константин ЗатулинПравозащитник считает неслучайным запрет на въезд в Армению таким проармянским деятелям как Виктор Кривопусков и Константин Затулин