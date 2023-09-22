Пятница, 22 Сентября 2023 16:41

АрмИнфо. Я армянин, и моя родина - Армения, а Арцах для меня Армения. Об этом заявил директор Ереванского государственного колледжа культуры и искусства им. Ш. Азнавура Вреж Киракосян. Он отметил, что вынужден опубликовать заявление, чтобы опровергнуть опубликованные в ряде СМИ сведения об участии студентов Колледжа в акциях неповиновения на площади Республики.

Киракосян заметил, что как руководитель учебного заведения обязан сохранять аполитичный статус учебного заведения. <У меня есть свои политические взгляды, но я не имею права их навязывать, представлять или пропагандировать среди своих студентов, потому что я занимаюсь образованием. В Колледже нет ни единого студента, который мог бы сказать, что я когда-либо говорил или говорю о своих политических взглядах, или, тем более, навязываю или распространяю свои идеи>, - заявил Киракосян.

Он рассказал, что сегодня студенты его встретили у входа в колледж с плакатами <Арцах это Армения> , и спросили, каково его мнение на этот счет. <Я сказал, что для меня, как и для любого армянина Арцах - это Армения>, - подчеркнул глава Колледжа.

Он также сообщил, что проинформировал учащихся, что в случае их отсутствия на уроках, последние получат неявку. А на вопрос должны ли они участвовать в акциях неповиновения, Киракосян сказал студентам, что поскольку последние являются несовершеннолетними, то Колледж несет ответственность за их безопасность.

<Если собираетесь покинуть студенческую аудиторию, то мы обязаны об этом сообщить вашим родителям, поскольку они провожали вас в учебное заведение>, - сказал учащимся Вреж Киракосян. Он также рассказал, что сообщил о ситуации Министерству образования, науки, культуры и спорта Армении.

<Прошу не политизировать ничего связанного с колледжем им.

Ш.Азнавура, также прошу не зарабатывать дивиденды, пользуясь созданной ситуацией, и не делать прочие комментарии. На данный момент Колледж работает в обычном режиме>, - сказал Вреж Киракосян.

Отметим, что сегодня студенты ряда столичных ВУЗов бойкотировали образовательный процесс и приняли участие в акциях неповиновения в поддержку граждан Арцаха и с требованием отставки премьер-министра РА Никола Пашиняна.