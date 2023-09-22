Пятница, 22 Сентября 2023 16:40

АрмИнфо. По требованию Федерации бокса Армении Чемпионат Европы по боксу среди молодежи U22 из Азербайджана перенесен в Черногорию. Об этом на своей странице в Фейсбук написал председатель Федерации бокса Армении Ованнес Овсепян.

<Учитывая агрессию и войну, развязанную Азербайджаном, я обратился к Европейской международной федерации бокса (EUBC) с просьбой изменить место проведения соревнований с учетом ситуации и безопасности армянских спортсменов в тех условиях>, - сообщил он.

По словам Овсепяна, EUBC, изучив ситуацию, приняла решение, что Чемпионат пройдет с 10 по 21 ноября не в Баку, а в Черногории.