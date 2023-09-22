Пятница, 22 Сентября 2023 16:38

АрмИнфо. Ни одной сепаратистской группировке вблизи границ Ирана не будет разрешено иметь оружие и совершить провокационные действия против Исламской Республики. Об этом в пятницу заявил президент Ирана Эбрахим Раиси.

Выступая на церемонии по случаю начала недели Священной обороны, Раиси назвал разоружение сепаратистских сил вокруг границ Исламской Республики Иран позитивным шагом, который начало иракское правительство.

Глава иранского правительство заявил, что нормализация отношений сионистского режима с рядом стран региона не обеспечивает его безопасность.

"Проект врага изолировать Исламскую Республику и разочаровать народ потерпел неудачу", отметил Раиси, добавив: "То, что заставляет врага отступить - это сопротивление, а не капитуляция и колебание".

Президент Ирана заявил, что присутствие Вооруженных сил страны в Персидском заливе и регионе укрепит безопасность, назвав присутствие иностранных сил главной проблемой региона.

Говоря о конфликте между Арменией и Азербайджаном, Раиси заявил: "Нагорный Карабах, несомненно, принадлежит Азербайджану, но необходимо обеспечивать права армян таким образом, чтобы безопасность и права армян были защищены в регионе".

Президент заявил, что авторитетное присутствие Вооруженных сил Ирана предотвратит любые изменения геополитики региона и изменения границ, передает ИРНА.