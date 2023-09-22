Пятница, 22 Сентября 2023 16:37

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян и спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар обсудили военно-политическую ситуацию, сложившуюся вокруг Нагорного Карабаха, и шаги по ее преодолению. Во встрече также принял участие глава делегации ЕС в Республике Армения, посол Василис Марагос.

Как сообщает пресс-служба премьера, стороны подчеркнули необходимость гарантий безопасности и прав народа Нагорного Карабаха.

Была также затронута ситуация на армяно-азербайджанской границе.

Состоялся обмен мыслями о нынешнем сотрудничестве между Арменией и Европейским Союзом.