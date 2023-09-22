Пятница, 22 Сентября 2023 16:01

АрмИнфо.. Президент РФ Владимир Путин предложил обсудить сотрудничество с ближайшими соседями России на заседании Совбеза России. "Поговорим с вами сегодня о ситуации, связанной с развитием отношений с нашими ближайшими соседями и партнерами. Много составляющих - экономика, вопросы гуманитарного сотрудничества, безопасности в регионе", - подчеркнул Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

"У нас несколько докладчиков. Пожалуйста, начнём с вопросов безопасности - Бортников Александр Васильевич", - сказал Путин, передает Кремль.